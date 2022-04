El Pato Galván quedó eliminado en El Hotel de los Famosos

"A mí no me importa que me recuerden acá mañana. Sí con algunos me gustaría verlos cuando salgan", dijo el periodista antes de retirar y luego le apuntó al exfutbolista Chanchi Estévez.

"Chanchi, me voy con un gusto feo de vos, esperaba conocer al Maxi del que se enamoró Sabrina, igual ojalá nos veamos afuera", le dijo el Pato, quien luego se despidió de los participantes y de los conductores Pampita y el Chino Leunis.

Además, en este capítulo, quedó evidenciado el malestar entre Chanchi Estévez y Locho, el último que ingresó en lugar de Rodrigo Noya.

"El Chanchi me odia", afirmó Locho, participante que se acerca de a poco a Sabrina Carballo, quien se casó dentro del reality con el exjugador de Racing.

Y agregó: "Celoso no creo que esté porque Sabrina no me da bola. Sabri tiene algo muy loco, que es una energía que te atrae. Y de verdad lo digo, me sorprendió, me atrae mucho".

RATINGS

En el Prime Time en la noche del lunes, el noticiero Telefé Noticias tuvo el mejor rating de la grilla, con 12.4 puntos, y se impuso cómodamente a sus competidores: Telechoche (7.4), Bendita (4.6) y LAM (3.4).

El Hotel de los Famosos y El Primero de Nosotros (Telefé) tuvieron un cabeza a cabeza, en la jornada de eliminación del reality de El Trece.