A los 91 años, murió la actriz y cantante Brigitte Bardot

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó un comunicado, sin precisar el día ni el lugar de la muerte.

En las últimas décadas, la actriz se había alejado de la vida púbica para concentrarse en su tarea como activista.

brigittebardot Brigitte Bardot fue una reconocida activista por los derechos de los animales.

Quién fue Brigitte Bardot

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, formó parte de una familia burguesa y se la consideró una de las grandes figuras del cine europeo de mediados del siglo XXI. Alcanzó su fama mundial y se retiró tempranamente de la actuación para volcarse por completo a la protección de los animales.

Brigitte Bardot filmó casi 50 películas, entre ellas "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio", y lanzó más de 70 canciones a lo largo de dos décadas de carrera. Ya alejada del ámbito artístico, en 1986 creó la fundación que lleva su nombre y se transformó en un ícono de la militancia ambientalista.

En 1960, en el apogeo de su trayectoria, se convirtió en madre de Nicolas, su único hijo. Ella misma definió la experiencia como algo “traumático”. De hecho, dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier. Antes había estado casada con Roger Vadim, que le dio el papel de Juliette en "Y Dios creó a la mujer".

"Fui considerada como una de las grandes estrellas mundiales y, sin embargo, no soy nada. Siempre tuve esa lucidez. Mi sueño es regresar al anonimato completo. Me siento prisionera de mí misma”, escribió en "Initiales B.B.", su autobiografía publicada en 1996.

Bardot vivió los últimos años de su vida en el sur de Francia, entre su famosa residencia de “La Madrague” y una segunda casa escondida en la vegetación, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada. Los problemas de salud la habían llevado a tener algunas internaciones y operaciones. Incluso, en octubre pasado había desmentido los rumores sobre su muerte.

brigittebardotcine Brigitte Bardot filmó casi 50 películas y lanzó más 70 canciones a lo largo de dos décadas de carrera.

"No sé quién es el idiota que lanzó esta fake news sobre mi muerte, pero sepan que estoy bien y que no tengo planes de despedirme. A buen entendedor...”, escribió desde su cuenta oficial de la red X.

Lejos de las cámaras, impulsó campañas legales y educativas, y su fundación ofrece refugio, atención veterinaria y programas de esterilización. En Francia, su voz fue clave para lograr el endurecimiento de las leyes contra el abandono y el maltrato animal.

"Di mi juventud, mi belleza y mi cuerpo al amor y a los hombres; doy mi vejez a los animales”, confesó alguna vez a corazón abierto.