Dolor por la muerte de Brigitte Bardot: el mensaje emotivo del presidente Emmanuel Macron

"Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad", destacó el mandatario en sus redes sociales. "Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo", agregó.

El Elíseo publicó, además, un comunicado en el que recordó que "Brigitte Bardot fue aquella a través de la cual Dios creó a la mujer", en referencia a la película "Y Dios creó a la mujer", de Roger Vadim. "Fue una estrella absoluta del cine francés e internacional, la figura de la mujer en el imaginario nacional, y una voz libre y comprometida", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2005225451707617285&partner=&hide_thread=false Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

Asimismo, subrayó que la actriz que Bardot fue "una mujer libre" y "comprometida", tras "renunciar definitivamente al cine en 1973 para consagrarse a la protección de los animales, la gran lucha de su vida". "Para los franceses, para millones de miembros y para tantos voluntarios, Brigitte Bardot encarnaba esta causa del progreso", ensalzó.

"El presidente de la República y su esposa rinden homenaje a una gran actriz, un espíritu libre, un icono que conmovió al mundo y encarnó el sueño francés", manifestó el Elíseo en el comunicado, en el que expresó las "más sinceras condolencias" de Macron y su mujer a "la familia, seres queridos y todos los que apreciaron" a Bardot.

Quién fue Brigitte Bardot

Nacida en 1934 en París, Bardot creció en una familia católica tradicional, pero destacó lo suficiente como bailarina lo que le permitió estudiar ballet y obtener una plaza en el prestigioso Conservatorio de París. En paralelo, encontró trabajo como modelo, apareciendo en la portada de Elle en 1950 con apenas 15 años.

Su trayectoria como actriz comenzó en 1952. El primer éxito fue al protagonizar "Y Dios creó a la mujer" dirigida por Roger Vadim en 1956, que obtuvo reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, es ampliamente reconocida como la que logró llevarla al centro de atención pública.

brigittebardot3 Luego de su carrera artística, Brigitte Bardot creó una fundación y se dedicó al activismo en defensa de los animales.

También tuvo una carrera musical, que incluyó la grabación de la versión original de "Je T'Aime... Moi Non Plus", de Serge Gainsbourg, que este había escrito para ella mientras mantenían una relación. Se retiró de la actuación en 1973, a los 39 años, tras rodar la película romántica "La edificante y alegre historia de Colinot".

Su principal objetivo fue el activismo en defensa de los animales, uniéndose a las protestas contra la caza de focas en 1977 y fundando la Fundación Brigitte Bardot en 1986.

En los últimos años, Bardot causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación. "La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado meses atrás en Francia.