Murió Ricardo "Chiqui" Pereyra, una de las leyendas del tango

El reconocido cantor de tangos, nacido en General Roca, permanecía internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado, luego de una caída desde una escalera que derivó en una cirugía de urgencia y un cuadro clínico que se tornó irreversible en las últimas horas.

Su familia confirmó el fallecimiento a través de un desgarrador mensaje en redes sociales: "Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe".

chiquipereyra2 En 2007, "Chiqui" Pereyra recibió el Premio Santos Vega a mejor intérprete masculino de tango.

La familia del artista, visiblemente afectada, pidió respeto y privacidad para atravesar este duro momento, haciendo especial énfasis en la situación de su esposa. "Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás", explicaron en el mismo comunicado, solicitando paciencia a los miles de seguidores que inundaron las redes con mensajes de apoyo.

En los días previos, se había informado que el músico se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas, una situación que finalmente derivó en este desenlace fatal que enluta a la cultura nacional.

Embed

La trayectoria de "Chiqui" Pereyra

Nacido el 26 de junio de 1951 en Río Negro, el cantante participó desde pequeño en grupos de folclore. En 1978, llegó a Buenos Aires para formar parte de "Grandes Valores del Tango", histórico programa de competencia que buscaba difundir este género musical a todo el país.

Los directivos del canal decidieron sacarlo de la competencia para darle un lugar como profesional. Desde ese momento, nunca más abandonó el ciclo hasta 1992, año en el que dejó de emitirse. Además, formó parte de la "Botica del Tango", otro clásico de la televisión argentina, donde participó hasta 1988.

En 2007, "Chiqui" Pereyra recibió el Premio Santos Vega a mejor intérprete masculino de tango.