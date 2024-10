El plan que los amigos cercanos de Liam Payne tenían para el músico

El artista, que tenía 31 años, fue hallado el miércoles en el patio interno de Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica. El artista, que tenía 31 años, fue hallado el miércoles en el patio interno de Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica.

Según reportes, el entorno de Liam había expresado preocupación por su bienestar en las semanas previas a su muerte. Amigos cercanos señalaron que el cantante, de 31 años, estaba atravesando un momento difícil, lidiando con problemas personales y profesionales.

“Sus amigos llevaban semanas preocupados por él porque estaba luchando con su carrera y quería sacar nueva música, pero sentía que no era tan bueno como sus otros compañeros de grupo, y ellos le decían que no era cierto”, compartieron fuentes de The Sun.

Y agregaron: “En las últimas semanas, su consumo de alcohol y drogas empezó a preocupar a sus amigos, que estaban planeando una intervención, así de grave era la situación. Les rompía el corazón verlo así, pero no sabían cómo organizar una intervención adecuada”.

Estos esfuerzos del circulo cercano de Liam continuaron hasta el mismo día de su muerte, en el que, al parecer, Payne terminó furioso por la insistencia de sus amigos por llevarlo a buscar ayuda profesional. "El día de su muerte actuaba de forma muy rara y errática. Uno de sus amigos volvió a sugerirle que buscara ayuda, pero eso pareció exacerbarlo aún más”, señaló una fuente anónimo al mencionado medio.

“Muchos de sus amigos le decían que buscara ayuda profesional o que fuera a rehabilitación, pero él no les hacía caso. El día de su muerte actuaba de forma muy rara y errática. Uno de sus amigos volvió a sugerirle que buscara ayuda, pero eso pareció exacerbarlo aún más”.