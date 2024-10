¿Quién era Liam Payne, el exintegrante de One Direction que murió en Argentina?

Su mayor sueño era ser corredor olímpico, ya que se levantaba todos los días a las 5 para correr cinco millas antes de ir al colegio, aunque después decidió dedicarse al canto.

Cuando tenía 12 años, se unió a Pink Productions, un grupo de artes escénicas con sede en Wolverhampton en el que aprendió a cantar y se presentó por primera vez frente al público.

Mientras tanto, en el secundario era víctima de bullying y quiso practicar boxeo para defenderse, al tiempo que luego se dedicó a estudiar tecnología musical en la City of Wolverhampton College de su ciudad natal.

En 2008, el joven audicionó en el programa inglés conocido como "The Factor X" y tras ser aceptado, en 2010, la jueza Nicole Scherzinger recomendó que Payne forme parte del grupo musical One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

Los cinco miembros de la banda fueron apadrinados por el productor inglés Simón Cowell, quien pagó un contrato de dos millones de libras para que One Direction firmara con el sello discográfico Syco.

Unos de los éxitos más resonantes de la banda son "Best Son Ever", "Last First Kiss", "Taken", "Everything About You" y "Story Of My Life".

El 21 de junio de 2016 informó que firmó un contrato con la discográfica Capitol Records para comenzar a grabar música como solista. Su primer sencillo en solitario Strip That Down, en colaboración con Quavo y coescrito por Ed Sheeran junto a Steve Mac, se lanzó el 19 de mayo de 2017, mientras que luego lanzó "Bedroom Floor" y "Get Low" junto a Zed.

El 22 de marzo de 2017 fue padre de un niño llamado Bear Grey Payne, fruto de su relación con la cantante británica Cheryl Tweedy, con quien se separó al año siguiente.

Payne contó que atravesó "momentos oscuros" en los que "casi nunca salía de su casa" y que hubo días donde "ni siquiera podía pensar en salir a la calle".

"Solía tener unos ataques de ansiedad brutales. Me paralizaban, y me quedaba en el coche transpirando, y pensando que simplemente no quería estar ahí", contó en una entrevista.

A principios de 2023, el cantante había desaparecido de sus redes sociales y preocupó a sus seguidores.

Cuando reapareció en su canal de YouTube, el intérprete reveló que ingresó a un programa de rehabilitación de 100 días para tratar su adicción al alcohol, a raíz de que no podía mantenerse sobrio durante mucho tiempo sin necesitar la ayuda de profesionales y luego de su salida del lugar, estuvo seis meses sin consumir este tipo de bebidas.

"Necesitaba tomarme un poco de tiempo, porque ya no me reconocía a mi mismo. No tuve mi teléfono por 100 días y tampoco me conecté con el mundo exterior en absoluto. La parte más difícil fue encender mi celular otra vez. Eso me dio miedo, pero es bueno estar en esta posición, porque ya no necesito esas cosas. La fiesta se terminó", reconoció.

Además, sufrió ansiedad y agorafobia (miedo intenso a estar en lugares abiertos o en situaciones de las que quizás sea difícil escapar o no haya ayuda disponible).