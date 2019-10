El Polaco y Noelia Marzol se besaron ante los ojos de Barby Silenzi

"El se hace el canchero y Noelia le dice: “¿No te ibas a bañar a casa, gordo?” Parece que él no tiene problemas en darse un beso con alguien pero si le pasara a usted (a Barby Silenzi) con alguien, no sé si él es tan abierto, tan poliamor...Habría que probar algún día si es tan abierto", fue el mensaje desafiante que le dijo Tinelli a Barby mientras el Polaco se reía nervioso.

¡Noelia Marzol le comió la boca al Polaco! Eso no estaba marcado en la coreo

Enseguida se puso serio el Polaco y firme, precisó: "Si es en una coreografía... Todo lo que sea en este cuadrado (en referencia a la pista del Bailando) está perfecto". Dicho y hecho, Tinelli le pidió a Marzol que eligiera a alguien de la tribuna, sin especificar con qué motivo. Casualmente, la bailarina escogió a un joven de 28 años, oriundo de La Plata, profesor de musculación.

El hombre, llamado Alan, tardó unos segundos en sacarse la camisa y mostrar su físico trabajado. "¿Harías una escena romántica con Barby Silenzi? Un beso, como si fuese una novela... Es una ficción y estamos dentro de este cuadrado que todo vale. Ya está avalado", le propuso el conductor.

"Si el señor no se enoja...", le respondió Alan. Entre risas, El Polaco evitó meterse en la escena. Pero Barby tampoco quiso armar polémica. "¿Como me voy a dar un beso?", dijo. "Por favor, se está muriendo (por El Polaco). ¡Es tu momento!", le indicó Tinelli. Todo terminó con una selfie y un apretón de manos del cantante, que también se sacó su remera, y el joven Alan.

Obviamente que Tinelli no se iba a perder la oportunidad para seguir generando polémica y enseguida le preguntó a la coach si todo lo que había pasado en la coreo estaba previsto.

Según la coreógrafa del equipo, el beso no estaba marcado, pero El Polaco le comió la boca a su compañera y la bailarina tomó el micrófono y presentó su disconformidad: "Me dijo que no iba a haber beso y le mordió la boca". Lo cierto es que toda la polémica no le sirvió demasiado a la pareja. Es que a la hora del baile, no le fue muy bien a ambos ya que obtuvieron un total de 13 puntos. "El erotismo que tienen como pareja me encanta, pero hoy se quedaron a mitad de camino", lanzó uno de los jurados. El coqueteo entre el Polaco y Marzol no es nuevo pero en la última gala del Bailando a Barby Silenzi parece ser que no le gustó nada.

¿Se viene la venganza?