Se conoció quien ganó la "guerra" por la conducción de Bake Off: ¿Wanda Nara o Vero Lozano?

Desde su cuenta oficial de Instagram, Wanda posteo una historia en la que hizo referencia a sus compromisos laborales vinculados a Telefe para el año que está a pocos días de comenzar. Mencionó la conducción de Masterchef Celebrity -termina en febrero-, una novela en formato vertical que hará con Maxi López, su exmarido y padre de sus 3 hijos varones.

Y, para sorpresa de algunos, Nara incluyó en su publicación al certamen de preparaciones dulces instando la grieta con su compañera de emisora. Hasta que ahora, en boca de la propia Verónica, se conoció quien realmente estará al frente del formato, del que ella supo ser parte como participante.

"Voy a hacer Bake Off, está mega confirmado. Hay que ver que se haga… No lo quería contar y me lo están mufando", confirmó Verónica, en una nota para SQP, el programa de Yanina Latorre en las tardes noches de América, después de lo mucho que se habló sobre quien quedaría al frente del ciclo pastelero.

VERO HABLÓ DE LA LLEGADA DE MARIXA BALLI A SU PROGRAMA

A partir de febrero, Marixa Balli desembarcará en Cortá por Lozano, el programa de Verónica en las tardes del canal de las "pelotas", cuando se genere la renovación de panel en el ciclo. Y si bien Georgina Barbarossa la quería para su programa en las mañanas de la emisora, Cachaca inclinó la "balanza" para las tardes.

Vero Lozano, nota

"No me robé a nadie. Es como cuando alguien se separa y dice que le robaron el marido... Cuando Marixa se fue de LAM se especuló con que se iba a lo de Georgina. Cachaca eligió venir conmigo, papi", le dijo Lozano al cronista que la entrevistó, confirmando que la ex vedette será parte de su programa, durante el 2026.