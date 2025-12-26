Escándalo: el video de la hija de "El Polaco" manejando con 12 años

Las imágenes fueron compartidas por la asesora inmobiliario en sus redes sociales y muestran a la menor conduciendo por un camino de tierra. Sobre el video, la ex pareja del cantante tropical escribió “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y lo que generó un importante debate. Por un lado, estaban los cuestionaron que una menor de edad maneje un vehículo, por más que fuera una zona de campo y con cinturón de seguridad, y por el otro, estaban aseguraron haberse iniciado en la conducción a esa misma edad, de la mano de sus padres.

Valeria Aquino, expareja de Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, publicó un polémico video en su cuenta personal de Instagram en el que muestra a su hija Alma, de 12 años, manejando una camioneta en la ruta.

En el programa "Puro Show" de El Trece, Matías Vazquez y Nancy Duré aseguraron que el padre de la menor no estaba al tanto de la situación y se estaba indignado por la situación. "No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá" aseguró.

Por su parte, Barby Silenzi, la actual pareja del cantante tropical, prefirió no opinar del tema, debido a que mantiene un largo enfrentamiento con la madre de la menor. "Yo no me meto en eso" fue su escueta respuesta.