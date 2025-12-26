Espectáculos |

Pamela David reveló el pacto que hizo con su marido, Daniel Vila: "Lo tenemos por escrito"

La conductora de Desayuno Americano contó qué incluye el acuerdo que hicieron con su pareja, por si algún día se distancian.

Pamela David y Daniel Vila están por cumplir su primera década de amor. Será a comienzos del 2026 cuando lleguen a la simbólica celebraron. Y, en su despedida -hasta febrero- de la conducción de Desayuno Americano, la conductora de las mañanas del canal contó los detalles del pacto secreto que hicieron con el empresario de medios.

"Nosotros cumplimos nuestro aniversario los días 9. El próximo 9 de enero cumplimos 10 años juntos. Es por eso que acordamos que, si algún día nos separamos, los 9 de cada mes nos vamos a juntar", comenzó a contar Pamela, a modo de "infidencia" al aire de su programa, en las mañanas de América 2.

"Ya sea para matarnos o para ver qué onda. No importa lo que pase, nos reuniremos", aclaró David, sobre el posible objetivo del encuentro "cara a cara", en una fecha mensual que rememoraría su aniversario y que les permitiría "reprocharse" distintas cosas, compartir un lindo momento juntos por el amor que los unió o disfrutar en la intimidad y limar asperezas.

ADEMÁS: La Navidad de Messi: la estética mesa larga y la gran cantidad de dulces

"Lo tenemos por escrito y todo", agregó la morocha, al contar qué incluye el arreglo que hicieron con Daniel, en el marco de un debate al aire sobre el acuerdo que supieron tener Luciana Salazar y Martín Redrado y que derivó en la llegada al mundo de Matilda, la nena por la que la rubia reclama derechos monetarios.

CÓMO DEFINIÓ VILA SU RELACIÓN CON DAVID

"Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer. Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas", manifestó Daniel, sobre su vínculo con Pamela, durante una entrevista para Caras Tevé.

Pamela David, nota

“El amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble. Es una fuerza que mueve todo", compartió en palabras Vila, al referirse a su romance de casi una década con Pamela, con quien tienen en común a Lola, una hermosa nena en etapa de preadolescencia.

Pamela David contó el pacto con su marido

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados