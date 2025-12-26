Pamela David reveló el pacto que hizo con su marido, Daniel Vila: "Lo tenemos por escrito"

"Nosotros cumplimos nuestro aniversario los días 9. El próximo 9 de enero cumplimos 10 años juntos. Es por eso que acordamos que, si algún día nos separamos, los 9 de cada mes nos vamos a juntar", comenzó a contar Pamela, a modo de "infidencia" al aire de su programa, en las mañanas de América 2.

"Ya sea para matarnos o para ver qué onda. No importa lo que pase, nos reuniremos", aclaró David, sobre el posible objetivo del encuentro "cara a cara", en una fecha mensual que rememoraría su aniversario y que les permitiría "reprocharse" distintas cosas, compartir un lindo momento juntos por el amor que los unió o disfrutar en la intimidad y limar asperezas.

"Lo tenemos por escrito y todo", agregó la morocha, al contar qué incluye el arreglo que hicieron con Daniel, en el marco de un debate al aire sobre el acuerdo que supieron tener Luciana Salazar y Martín Redrado y que derivó en la llegada al mundo de Matilda, la nena por la que la rubia reclama derechos monetarios.

CÓMO DEFINIÓ VILA SU RELACIÓN CON DAVID

"Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer. Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas", manifestó Daniel, sobre su vínculo con Pamela, durante una entrevista para Caras Tevé.

Pamela David, nota

“El amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble. Es una fuerza que mueve todo", compartió en palabras Vila, al referirse a su romance de casi una década con Pamela, con quien tienen en común a Lola, una hermosa nena en etapa de preadolescencia.