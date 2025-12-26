Fuerte polémica con Alex Caniggia por sus dichos sobre la Costa Atlántica: "Aguas marrones"

"Acá, el emperador, en Hyatt Society, en la suite residencial, ni más ni menos...", comenzó el video que Alex compartió en redes sociales y que lo convirtió en tendencia, en las últimas horas, por la repercusión que tuvieron sus dichos.

"Acá está el living, la cocina, de este lado tenemos la habitación y acá tenemos la terraza privada papá, con vista al Nahuel Huapi. Aire fresco, aire puro", describió el hermano de Charlotte al tiempo en que iba mostrando las imágenes del lugar donde se está alojando con Melody Luz y con su pequeña hija, Venezia.

"Acá el agua es azul, celeste... No esas cosas de barat que van a pasar a Cariló, Pinamar, Mardel, con agua marrón, de seco, de barat. Estoy es de millo. Respeto los rangos. Nosotros somos millos y ustedes, barat", cerró entre risas, el hijo de Claudio Paul y de Mariana Nannis.

¿ALEX SERÁ PARTE DE LA GENERACIÓN DORADA?

Alex fue tentado para ser parte del grupo de famosos que se sume a Generación Dorada, la nueva versión de Gran Hermano, que debutará en la pantalla de Telefe, en febrero. Experto en participaciones en realities show, el joven influencer podría ser una de las grandes apuestas al nuevo ciclo conducido por Santiago Del Moro.

Por el momento, el joven está en plena etapa de negociaciones respecto, fundamentalmente, del dinero que le pagarían para ser parte, en principio, de la nueva versión del programa que debutará ni bien termine Masterchef Celebrity. ¿El "barat" logrará llegar a un acuerdo económico?