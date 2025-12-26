Edith Hermida habló sobre su vínculo con Beto Casella y del futuro de Bendita

Durante una entrevista en "La Mañana con Moria" el programa que Moria Casán conduce por El Trece, la periodista fue directa y sostuvo que entre ellos “No pasó nada, nunca” y explicó que el coqueteo formaba parte de un juego televisivo, un poco de histeriqueo en cámara y algún pico, pero sin ningún tipo de historia sentimental.

EDITH

La actual conductora de "Bendita" por El Nueve, le aseguró a "la One" que siempre tuvo mucho cariño y respeto por Beto Casella y remarcó su gratitud infinita por el lugar destacado que el periodista le dio durante los 20 años en el programa.

Consultada por la posibilidad de que, ahora que no trabajan juntos, pudiera surgir algo entre los dos, Edith respondió con humor y dijo que no lo pensó y que -además- Beto ya está en pareja, por lo que descartó cualquier escenario romántico.

Finalmente, Edith Hermida aseguró que durante el verano estará enfocada en su rol de conductora de "Bendita" -tras la salida de Casella-, y que el futuro lo verá más adelante “El verano es mío” explicó, asegurando que ese lugar se lo ganó con trabajo y trayectoria.