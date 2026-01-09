MasterChef Celebrity: duelo entre Yanina Latorre y el Turco Husaín

El exfutbolista y la conductora de "SQP" -reemplazante de Maxi López- protagonizaron un enfrentamiento que duró toda la noche de competencia.
En la noche del jueves 8 de enero se pudo ver un picante duelo entre el "participante histórico" Turco Husaín y "la nueva" Yanina Latorre, ya que el exfutbolista manifestó su disconformidad de encontrarse con la periodista de espectáculos y no tuvo problemas en decírselo en la cara.
Mientras cocinaban, Evangelina Anderson provocó al exdeportista asegurando que lo notaba "muy tranquilo", a lo que él respondió “Ahora vas a ver, no me provoques” y entonces Claudio se acercó a la cocina de la conductora de "SQP" que lo recibió con un “Estas calladito, te hiciste mucho el canchero afuera”. Inmediatamente el exfutbolista le dijo queque conoce a una expareja suya, algo la periodista negó que fuese cierto.
Wanda Nara aprovechó la oportunidad para ir a la cocina del Turco Husaín y para hablar sobre la nueva compañera de programa, ni lerdo ni perezoso, el exfutbolista aseguró que no le tiene miedo a Yanina y le contó que salió con un amigo suyo “Sos más chimentero que la que tenés atrás” le dijo la conductora de MasterChef Celebrity sorprendida por la confesión, “Si yo trabajara en un programa… soy muy caro porque sé mucho” sentenció Claudio.
Inmediatamente, Wanda Nara sumó a la conversación a Yanina Latorre, “Acá hay alguien que tiene mucha data de vos”, pero la periodista volvió a negar la información y explicó que seguramente se está confundiendo con su hermana. La conductora del certamen culinario le preguntó al Turco por qué no le gustaba que la periodista esté en el programa “Porque sale de acá y es un mono con escopeta. Yo tengo códigos, ya le hubiese dicho de todo, pero me reservé” fue la respuesta que recibió.
“Te digo algo Turco, espero que estés limpito porque sale de acá… lo chicaneó Wanda y el Turco le respondió sin dudar “Ya lo comprobé… Obvio que estoy limpio, por eso lo dije”. Cuando Nara le dijo a Latorre que Husain juntaba firmas para que no se pudiera sumar al programa, la periodista le respondió “Es porque yo sé mucho de él, pero a los jugadores de fútbol nunca los incendio, un código de botinera, me caen bien”.
Al momento de presentar los platos ante Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, el Turco les dijo que Yanina se había copiado, pero Wanda lo refutó justificando que tenían distintos sabores, pero él le advirtió “Ahora vas a ver”, mientras Yanina se defendía diciendo “Todo mentira, no abrí la boca, estaba muy concentrada”.
“¿La vas a invitar a alguna salida?” lo chicaneó la conductora de MasterChef Celebrity, pero el participante negó rotundamente esa posibilidad “No tiene chance… no la dejan. ¿Diego te deja?” entonces Latorre le respondió indignada “Atrevido, ¿qué le voy a pedir permiso? Yo hago lo que quiero, estoy casada pero no castrada”.
Sobre el final del programa del jueves, el jurado debió decidir qué participante se llevaba el delantal negro y pasaba directamente a la Gala de Eliminación, Donato de Santis confirmó la mala noticia al Turco Husaín “Hoy no tenías tu mejor día, se notaba, cocinaste un poco desganado, pero a ponerte las pilas” a lo que participante le respondó “Estaba atrás con alguien incómodo”. Yanina no se calló y reaccionó “Ay no, ahora la culpa es mía. Yo soy la de todos los dolores, dale… Qué mal que a una invitada la traten así”.
comentar