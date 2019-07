“Hoy no tengo tiempo para escuchar un disco completo”, es uno de los pretextos más populares que se oye entre el público, que mutó su forma de acceder a estos contenidos; aunque el hueco para disfrutar de una maratón de la serie de moda siempre está presente.

Pero de la mano de coleccionistas, curiosos o simplemente del público seguidor de este arte, los vinilos, quienes perdieron frente a los CDs en la década del 90, regresaron para presentarle batalla al contenido en la nube.

Corridos por mucho tiempo a un mercado de segunda mano y de usados, algunas personas pueden pensar que solo es posible encontrar estilos como el clásico o jazz, por ejemplo, pero con un denominador en común: ejemplares “pasados de moda”. Error.

Muchos solistas y grupos de rock y pop que podrían segmentarse como modernos también están editando en vinilo sus últimos trabajos: Ed Sheeran y Taylor Swift, por citar dos casos. La lista podría completarse con U2, Coldplay, Sting, Queen y su banda de sonido de la película Bohemian Rhapsody.

“El amante del vinilo busca fidelidad de sonido y también tiene cierto aura de ritual, de sentarse a disfrutar de un buen disco. Lo que se logró aggiornar a nuestros tiempos son las tecnologías que acompañan las bandejas actuales, como ser conectividad bluetooth, lectores de unidades USB, posibilidad de grabar en un pendrive en forma digital lo que estamos reproduciendo en ese mismo momento, además lógicamente de los nuevos formatos, mucho más modernos en cuanto a diseños y colores disponibles”, explicó a POPULAR Miguel Goldcher, Ceo de Winco.

¿Y qué sucede en el plano local?

Los diferentes sellos discográficos, ni lerdos ni perezosos, observaron como el romanticismo le presentaba pelea al streaming y decidieron meter mano en sus archivos para republicar en formato vinilo obras imprescindibles de nuestra historia musical.

Sony Music fue uno de los primeros en apostar por la reedición de discos de varios artistas consagrados en los 60 a 80, con Moris, Sumo y Manal a la cabeza.

Universal Music también jugó fuerte y desempolvó obras clásicas de Andrés Calamaro, La Renga y Spinetta Jade, por citar algunos ejemplos populares.

Por su parte, Warner también apostó fuerte y lanzó en vinilo “El Amor después del Amor”, de Fito Páez, trabajo que cumplió 30 años.

Estos datos no hacen más que confirmar una tendencia: si siguen llegando “viejos-nuevos” vinilos al mercado local es porque se venden. Por coleccionistas o simplemente por amantes del sonido que produce ese formato. Pero la apuesta es evidente y por ello los nuevos trabajos editados también llegan en ese soporte.

“El CD aún se vende, en cantidades menores que los formatos digitales, pero siguen siendo mayores que el vinilo, aunque muchas veces lo es por escaso margen”, revelaron fuentes cercanas a Universal Music.

“En 2016 la compañía comenzó un proyecto de rescate (remasterización) y reedición de álbumes de artistas nacionales en vinilo. Así fueron editándose discos de Catupecu Machu, Carajo, Babasónicos, Luis Alberto Spinetta, Tan Biónica, Andrés Calamaro, Bajofondo, La Renga, Bersuit, Fito Páez, entre otros. Actualmente, estamos en una nueva fase produciendo los vinilos de Charly García, Serú Giran, Alejandro Lerner, Mercedes Sosa y León Gieco. En su mayoría excelentes productos del rico catálogo de Universal. También editamos en vinilo novedades de artistas nacionales como Luciano Pereyra y Bambi”, agregaron desde la compañía.

Por su parte, Goldcher sumó que para los fabricantes de reproductores en los últimos años hubo "un crecimiento exponencial, lo que incluso llegó en un principio a sorprendernos, aún siendo una marca ligada directamente a los ‘tocadiscos’. Las ventas superaron todos nuestros pronósticos y los del mercado en general, lo que nos llevó a casi cuadriplicar la producción estimada, a fin de poder abastecer el constante incremento en la demanda”.

Cabe destacar que en los últimos años las ventas de discos de vinilo se incrementaron un 30% en promedio en Estados Unidos y un 90% en el Reino Unido, cifras similares a las que se pueden ver en el mercado local.

Pero esta forma diferente de consumir música tiene sus “contras”. Por ejemplo, no ofrece la posibilidad de armar listas de reproducción como ocurre con Spotify y le demanda al usuario tener que dar vuelta el disco tras un limitado tiempo de reproducción.

A continuación, te compartimos una serie de consejos técnicos elaborados por expertos de Winco para que tengas en cuenta al momento de escoger un equipo para reproducir vinilos:

-El mercado argentino cubre todos los espectros disponibles, existen equipos básicos de marcas genéricas y podemos encontrar bandejas con la última tecnología disponible, teniendo una gama de precios acorde a las características dispares que presentan.

-El aspecto más importante a la hora de adquirir un reproductor es la calidad de la aguja, algo que quizás no es fácil de detectar para una persona que recién se inicia en el mundo del vinilo; pero una buena opción es confiar en marcas que estén directamente relacionadas con este tipo de artículos.

-Lógicamente también los avances tecnológicos son una parte importante, haciendo de la bandeja algo mucho más amigable para el común del usuario acostumbrado a las nuevas tecnologías.

-La parte más sensible de un equipo es la púa, la cual si bien no requiere un cuidado por demás especial, es conveniente a la hora de manejarla tener cierta delicadeza. Una púa dañada hará que la experiencia del vinilo no sea del todo satisfactoria, con el riesgo incluso de producir daños en el disco, por lo que se recomienda cambiarla cuando se note algún tipo de inconveniente.