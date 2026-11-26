Tras dos años de agotar localidades, el éxito teatral protagonizado por Nicolás Vázquez regresará en enero de 2027, por 12 únicas semanas, antes de su despedida definitiva.
Después de dos años de éxito extraordinario y con todas las localidades agotadas, Nicolás Vázquez despidió la segunda temporada de "Rocky" y anuncia su regreso al Teatro Lola Membrives el 22 de enero de 2027 para transitar sus últimas 12 semanas en la calle Corrientes y despedirse definitivamente del público el próximo 11 de abril.
Uno de los motivos que impulsaron a Nico Vázquez a realizar esta última temporada es la posibilidad de cumplir uno de sus grandes sueños: que el propio Sylvester Stallone viaje a la Argentina para presenciar la obra. En una reciente entrevista, el actor reveló detalles de la conversación que mantuvo con el creador de "Rocky": “Estaba muy feliz con nuestra versión y que tenía muchas ganas de verlo en vivo. Entonces me dice "¿Cuándo puedo ir?" y ahí es donde tomé la decisión de que volvemos el 22 de enero hasta el 11 de abril, para ver si podemos en esas doce semanas cumplir un sueño. No puedo asegurar nada. Pero ahora queremos seguir hasta que la vea él”.
Consolidado como el espectáculo más visto del país durante 2025 y 2026, y con las más destacadas críticas, se convirtió en uno de los grandes fenómenos teatrales de los últimos años. Con producción general de RGB Enterteinment y Preludio, y dirección de Nicolás Vázquez y Mariano Demaria, la obra inicia su etapa final con una versión poderosa y conmovedora del clásico cinematográfico, donde el deporte es solo el punto de partida para una profunda historia de amor, resiliencia y superación.
En el centro de la trama se encuentra Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que contra todo pronóstico es seleccionado para enfrentarse al campeón mundial, Apollo Creed. En su camino hacia la pelea de su vida, Rocky encuentra en Adrian (una mujer tímida y reservada) el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos y levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga.
La obra, basada en la película icónica, celebra el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse.
Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete ser una experiencia teatral inolvidable, capaz de inspirar a todos los que se sintieron derrotados alguna vez.
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