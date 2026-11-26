La obra, basada en la película icónica, celebra el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse.

Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete ser una experiencia teatral inolvidable, capaz de inspirar a todos los que se sintieron derrotados alguna vez.

Funciones de viernes a domingo en el Teatro Lola Membrives (Av Corrientes 1280 -CABA) - Entradas en venta a través de Plateanet y en la boletería del teatro.

Elenco: