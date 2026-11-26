En el texto, Marta también expresó “13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos. Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos. Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”. Cerró con una frase que sintetiza el duelo que aún la acompaña “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.