La influencer publicó un mensaje íntimo en redes junto a una foto familiar y destacó el legado de valores que le dejó “El Comandante”, fallecido el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años.
A 13 años de la muerte del mediático empresario chocolatero Ricardo Fort, su hija Marta compartió un sentido homenaje en Instagram, a través de una historia acompañada de una foto familiar junto a su padre y su hermano mellizo Felipe, la joven escribió “25/11, fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida”.
“La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá” agregó la joven de 22 años. Marta y Felipe tenían apenas 9 años cuando su padre, conocido mediáticamente como “El Comandante”, falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años por un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia digestiva masiva y un cuadro de sepsis generalizada.
En el texto, Marta también expresó “13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos. Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos. Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”. Cerró con una frase que sintetiza el duelo que aún la acompaña “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.
El posteo se suma a otros recuerdos recientes de Marta, cuando a principios de noviembre, en el día en que Ricardo Fort habría cumplido 58 años, habló desde los estudios de "MasterChef Celebrity" sobre el impacto de la figura paterna y aseguró que le gustaría que él hubiera podido ver su presente profesional. En otras declaraciones anteriores también reflexionó sobre lo que significó crecer bajo la sombra de un personaje tan mediático y polémico.
comentar