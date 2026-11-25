El exconductor anunció su alejamiento definitivo de las redes sociales, en las que supo imponerse como influencer y conseguir grandes logros. La razón.
Santi Maratea hizo un "anuncio oficial" pasadas algunas semanas de su feroz cruce televisivo con la China Ansa en PH por las dudas que generaron sus colectas sociales. El joven aseguró que dejará de ser influencer y que le dará fin a sus redes sociales, en donde llegó a acumular 3,4 M de seguidores. "No voy a cerrar la cuenta renegando...".
"Esto no es una estrategia de marketing de nada, simplemente voy a eliminar mi cuenta", anunció Santi, con un último video que compartió en su cuenta oficial de Instagram,, en la que viene trabajando en sus últimos diez años. "Debe ser el activo más importante que construí en mi vida", definió, sobre lo que significan su cuenta para el.
"No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cansé de las redes, ni porque estoy enojado", empezó a explicar Maratea, sobre su tajante decisión, de las últimas horas. "No quiero ser más influencer", sorprendió, el exconductor de tevé, sin vueltas. "Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo, pero simplemente ya no lo quiero".
"No voy a cerrar esta cuenta renegando de ella, sino profundamente agradecido. [...] No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino porque cumplió ya con su propósito", amplió Santi, mirando a cámara.
"Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación, que se encarga principalmente de la salud infantil", anunció Santi, en el mismo comunicado virtual, dejando en claro su propósito. "Quiero que sea un espacio reservado para las personas que tienen un interés genuino en lo que se está construyendo", destacó.
"Siento que lo que viene merece que cada uno vuelva a elegir, así que voy a empezar de nuevo. [...] Obviamente me da miedo porque no sé si va a funcionar", contó, Maratea, en palabras. "Estoy muy seguro de algo: no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione", justificó, con argumentos, sobre su "volantazo".
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