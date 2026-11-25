EL NUEVO OBJETIVO DE MARATEA

"Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación, que se encarga principalmente de la salud infantil", anunció Santi, en el mismo comunicado virtual, dejando en claro su propósito. "Quiero que sea un espacio reservado para las personas que tienen un interés genuino en lo que se está construyendo", destacó.

"Siento que lo que viene merece que cada uno vuelva a elegir, así que voy a empezar de nuevo. [...] Obviamente me da miedo porque no sé si va a funcionar", contó, Maratea, en palabras. "Estoy muy seguro de algo: no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione", justificó, con argumentos, sobre su "volantazo".