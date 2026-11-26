Nacido el 16 de febrero de 1961 en Tynemouth, al noreste de Inglaterra y criado en el pueblo pesquero de Cullercoats, Andy Taylor se unió a Duran Duran en 1980, poco después de que el grupo publicara un aviso en busca de un “guitarrista enérgico”. Su llegada aportó el filo de rock que distinguió a la banda dentro del movimiento New Romantic. Participó en los álbumes "Duran Duran" (1981), "Rio" (1982) y "Siete y el Tigre Harapiento" (1983), y es coautor de clásicos como “Rio”, "Siete y el Tigre Harapiento", “The Reflex” y “Chicas en vídeo”.