El músico, clave en éxitos como “Rio” y “Hambriento como un lobo”, falleció tras una larga batalla contra un cáncer diagnosticado en 2018.
Andy Taylor, el guitarrista que ayudó a definir el sonido de banda de pop rock británica Duran Duran en su etapa de mayor éxito internacional, murió este lunes 23 de noviembre, a los 65 años. El fallecimiento ocurrió en su casa, rodeado de su familia, y fue anunciado este miércoles por sus allegados y por los integrantes del grupo.
Taylor padecía desde 2018 un cáncer de próstata metastásico en estadio 4. La enfermedad le había impedido asistir en persona a la inducción de Duran Duran en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022; en aquella ocasión, Simon Le Bon leyó una carta suya en la que el guitarrista expresaba su orgullo por la banda y su alegría por estar vivo para ver el reconocimiento.
Nacido el 16 de febrero de 1961 en Tynemouth, al noreste de Inglaterra y criado en el pueblo pesquero de Cullercoats, Andy Taylor se unió a Duran Duran en 1980, poco después de que el grupo publicara un aviso en busca de un “guitarrista enérgico”. Su llegada aportó el filo de rock que distinguió a la banda dentro del movimiento New Romantic. Participó en los álbumes "Duran Duran" (1981), "Rio" (1982) y "Siete y el Tigre Harapiento" (1983), y es coautor de clásicos como “Rio”, "Siete y el Tigre Harapiento", “The Reflex” y “Chicas en vídeo”.
En 1986 dejó Duran Duran y cofundó el supergrupo The Power Station junto a John Taylor, Tony Thompson y RobertPalmer y posteriormente colaboró con artistas como Rod Stewart y Belinda Carlisle. Volvió a reunirse con sus compañeros originales a comienzos de los 2000 y en 2004 editó el álbum "Astronaut", pero se separó nuevamente en 2006. En 2023 participó como músico invitado en el disco "Dansa Macabra".
Sus compañeros de Duran Duran publicaron un comunicado en el que recordaron “Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia. Desde el momento en que llegó a Birmingham desde el noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, trajo un fuego y un desplante indelebles a nuestra música”. El cantante del grupo, Simon Le Bon agregó que hay “un enorme hueco con forma de Andy Taylor” en su corazón.
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