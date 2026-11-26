El emblemático proyecto de teatro comunitario del barrio de Barracas, pionero en el país, celebra tres décadas de trabajo colectivo y convocan a una campaña solidaria.
Nacido en abril de 1996 por iniciativa del grupo de teatro callejero Los Calandracas, liderado por el actor, director y dramaturgo Ricardo Talento, el Circuito Cultural Barracas se constituyó como asociación civil en 2001. Desde sus orígenes se define como un ámbito de trabajo colaborativo que “imagina y produce ideas, valores y prácticas como puentes” entre distintas realidades, generaciones y culturas del barrio.
Este 30 aniversario encuentra al grupo con un gran desafío: comprar el teatro-galpón que alquilan desde hace 25 años, para asegurar la continuidad de este espacio cultural emblemático de Barracas y por eso convocan a toda la comunidad a sumarse y colaborar para hacer realidad este sueño colectivo.
Su sede, desde el año 2000, es un antiguo galpón de unos 300 metros cuadrados, ubicado en Av. Iriarte 2165, este edificio data de fines del siglo XIX que nació como hilandería de Bettinelli, luego fue carpintería y depósito. Allí ensayan, funcionan talleres de teatro, murga, música y producción escenográfica, y se presentan los espectáculos. El mural de su fachada, obra de artistas como Gasparini y Ana Serralta, lo convierte en un ícono visual del barrio.
En estos 30 años realizaron más de 20 espectáculos originales y talleres abiertos, involucrando a vecinos-actores sin necesidad de experiencia previa. La obra emblema es "El Casamiento de Anita y Mirko", que está en cartel desde 2001, y atraviesa su 25ª temporada. Con unos 80 vecinos en escena, recrea una fiesta de bodas real en el salón “La Taffié de tu Barrio”. El público es invitado, come empanadas, sándwiches de miga, torta y bebe, baila y participa de los chismes familiares. Este espectáculo lleva más de 700 funciones y ha convocado cerca de 700.000 en total.
Otras producciones del Circuito Cultural Barracas son "Los Chicos del Cordel", "Zurcido a Mano", "El Loquero de Doña Cordelia", "Barracas al fondo", "El Chalupazo" y la murga Los Descontrolados de Barracas. También hay proyectos musicales como Circuito en Banda y el Ramal CCB ,impulsado por jóvenes del grupo.
Hoy el Circuito Cultural Barracas está en emergencia: el alquiler se vuelve insostenible y el dueño pretende vender el galpón “Sabemos, porque Ricardo Talento lo decía siempre, que el Circuito no es el espacio físico sino mucho más, pero también es nuestro lugar, por eso queremos sostenerlo” explicaron Mariana Brodiano y Corina Busquiazo (coordinadora y referente de prensa)
Las formas para sumarse:
Para cerrar la celebración del aniversario invitan a “El Circuito por las calles de Barracas”: un recorrido teatral y musical con postales de distintos espectáculos. Será el domingo 6 de diciembre a las 17 (si llueve, se pasa el martes 8) en la Plaza Díaz Vélez (“Plaza Jorge”), ubicada en Osvaldo Cruz y San Antonio, CABA. La entrada es al sombrero y piden venir en zapatillas. El recuerdo de Ricardo Talento (fallecido el 1° de septiembre de 2024) -cuya frase “las grandes gestas solo se logran entre todos” guía el camino y acompaña el llamado.
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