Otras producciones del Circuito Cultural Barracas son "Los Chicos del Cordel", "Zurcido a Mano", "El Loquero de Doña Cordelia", "Barracas al fondo", "El Chalupazo" y la murga Los Descontrolados de Barracas. También hay proyectos musicales como Circuito en Banda y el Ramal CCB ,impulsado por jóvenes del grupo.

El galpón en peligro y cómo ayudar

Hoy el Circuito Cultural Barracas está en emergencia: el alquiler se vuelve insostenible y el dueño pretende vender el galpón “Sabemos, porque Ricardo Talento lo decía siempre, que el Circuito no es el espacio físico sino mucho más, pero también es nuestro lugar, por eso queremos sostenerlo” explicaron Mariana Brodiano y Corina Busquiazo (coordinadora y referente de prensa)

Las formas para sumarse:

Funciones especiales a beneficio de "El Casamiento de Anita y Mirko" : mesa completa para 10 personas a $1.500.000 (incluye cena y bebidas) o entrada individual a $200.000 (también con cena). Ideal para empresas o sorteos.

: mesa completa para 10 personas a $1.500.000 (incluye cena y bebidas) o entrada individual a $200.000 (también con cena). Ideal para empresas o sorteos. Donación directa: quienes aporten $500.000 o más se convierten en Socios Honorarios y tendrán un ladrillo con el nombre de la empresa en una pared de la sala.

quienes aporten $500.000 o más se convierten en y tendrán un ladrillo con el nombre de la empresa en una pared de la sala. Aportes vía transferencia: Asociación Civil Circuito Cultural Barracas – CVU: 0000003100001982018652 – Alias: ccbarracas.mp.

Cierre de los 30 años en la calle

Para cerrar la celebración del aniversario invitan a “El Circuito por las calles de Barracas”: un recorrido teatral y musical con postales de distintos espectáculos. Será el domingo 6 de diciembre a las 17 (si llueve, se pasa el martes 8) en la Plaza Díaz Vélez (“Plaza Jorge”), ubicada en Osvaldo Cruz y San Antonio, CABA. La entrada es al sombrero y piden venir en zapatillas. El recuerdo de Ricardo Talento (fallecido el 1° de septiembre de 2024) -cuya frase “las grandes gestas solo se logran entre todos” guía el camino y acompaña el llamado.