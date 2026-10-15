El terrible descargo de Dalma Maradona contra Jana, en medio del juicio por la muerte de Diego

Las hijas del ídolo deportivo se enfrentaron por tener distintas posturas sobre el psicólogo que atendió al exjugador, en sus últimos tiempos de vida.
Explotó un nuevo capítulo de la interna en el clan Maradona. Esta vez es por la postura ante el tribunal que lleva adelante el juicio para conocer la causales de muerte de Diego, en la que tanto las hermanas del exdeportista como Jana, una de sus herederas, pidieron la absolución de Carlos Díaz, psicólogo que atendió al "Diez" en sus últimos días de vida.
Esto generó una nueva tensión familiar con Dalma y con Gianinna, quienes consideran que el terapeuta respondía a los intereses de Matías Morla y que, además, también era responsable del fallecimiento del exídolo deportivo, por omisión. Pero, además, para las también hijas de Claudia Villafañe, el pedido fue sorpresivo y opuesto a lo acordado previamente entre los hermanos.
Y, desde sus redes sociales, Dalma hizo un poderoso descargo en contra de la decisión de una de sus hermanas. "Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias. Jana decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire".
"Él fue el que nos dijo teníamos que dejar de visitar a mi papá porque era parte de respetar el tratamiento. Es también el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ES JANA LA QUE PIDE SU ABSOLUCIÓN".
"Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me pregunto quien trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ. Ahí yo no transo. De última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... de ser mala leche y traicionera no se vuelve", planteó Dalma contra Jana, en su cuenta oficial de Instagram.
"De sorpresa y sin aviso previo, cegándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. De eso no se vuelve", planteó, la actriz, con evidente molestia sobre el accionar de otra de las herederas de Diego.
"La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser. No se puede tener moral selectiva ni podés fingir alguien que no sos porque como en este caso, te salta la ficha. ¿Hasta cuando Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso? No hay nada que nos dé más orgullo! No nos busquen por ahí".
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