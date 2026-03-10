El testimonio de María Becerra sobre sobre la perdida de sus embarazos: "No sé que me pasa"

"Siento que cuando te pasa esto, que tenés problemas para lograr un embarazo, de fertilidad y demás, es todo un camino”, comenzó María, durante una entrevista en el país hermano de Chile, durante sus últimas presentaciones locales.

"No es simplemente que perdés embarazos y ya, sino que es todo un camino de estudios que no se terminan nunca, de que te saquen sangre, de que te hagan cultivos todo el tiempo...", compartió Becerra, sobre la realidad que atraviesa de un tiempo a esta parte, a fin de entender el motivo por el que sus gestaciones no se desarrollan hasta el parto.

“Es agotador... Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa. Todos los estudios salen bien y entonces, ¿qué es lo que tengo? Creo que estoy en esa etapa de frustración, de desesperación, de no estar encontrando qué es”, compartió, la artista musical.

MARÍA Y SUS DUDAS MÁS PROFUNDAS

"La incertidumbre es feísima”, se sinceró, María, a corazón abierto, sobre las emociones que la atraviesan y con las que, de alguna forma, tuvo que aprender a convivir. "Por suerte, nada me apura. Soy completamente joven”, expresó, con esperanzada.

"Priorizo mi salud ante todo. Hasta que yo no sepa qué tengo, yo no pienso volver a intentar nada", aclaró, Becerra, sobre su presente y la posibilidad de reintentar con la búsqueda de un nuevo embarazo ahora.