Gran Hermano Generación Dorada: una planta viviente se llevó al nuevo eliminado

El influencer y futbolista argentino perdió en el mano a mano contra -tambien- influencer y estudiante Titi Tcherkaski, y se convirtió el segundo eliminado de la temporada y el primero en toda la historia del reality en perder en una placa destinada a “aquellos jugadores pasivos que no juegan el juego”.

Cuando la planta antropomorfa entró a la casa, dudó unos minutos y luego tomó la valija del joven de 18 años, en ese momento, el participante se enteró que era el final de su participación en el reality, y fue de una manera denigrante.

Tomy, que perdió la votación contra Titi, se abrazó a su compañera con mucha fuerza y comenzó a llorar, luego se despidió del resto de sus compañeros, siempre entre lágrimas.

Finalmente, Gran Hermano convocó a todos los participantes a volver a la galería para que Tomás "Tomy" Riguera pudiese irse deshonrosamente acompañado de la planta. Pero el joven de 18 años no se fue por la puerta grande, sino por una puerta roja más pequeña ubicada en el patio, como para aumentar la humillación.