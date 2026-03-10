La Velada del Año VI: el evento de boxeo de Ibai Llanos con varios argentinos entre los combates confirmados

La cita será el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, escenario que ya albergó la edición anterior y que volverá a ser sede por su capacidad y condiciones para un evento de gran magnitud.

Durante una transmisión especial en sus redes sociales, Ibai presentó uno a uno los combates que formarán parte de la velada. Según adelantó el propio streamer, esta edición contará con más peleas que nunca, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores del evento, que cada año reúne a millones de espectadores en directo a través de plataformas digitales.

La presentación también estuvo marcada por un dato que refleja la magnitud del espectáculo: las entradas para el evento se agotaron durante la propia transmisión en la que se anunció la cartelera, logrando un sold out en el estadio sevillano y confirmando el enorme interés del público por asistir a la velada.

Entre los participantes confirmados habrá fuerte presencia argentina, tanto en el ring como en el apartado musical. Uno de los nombres más llamativos es el del periodista deportivo Gastón Edul, reconocido por su cobertura de la Selección argentina. El cronista debutará en el cuadrilátero frente al español Edu Aguirre, panelista del programa televisivo El Chiringuito. Durante la presentación del combate, Aguirre aseguró que incluso habló sobre la pelea con Cristiano Ronaldo, quien lo animó a aceptar el desafío.

Otro de los representantes argentinos será Gero Arias, influencer conocido en redes sociales por sus desafíos físicos y contenidos deportivos. Arias se enfrentará al español Viruzz, uno de los competidores con mayor trayectoria dentro de la Velada y quien ostenta el récord de más participaciones en el evento organizado por Ibai.

La música también tendrá protagonismo con la participación del rapero argentino Lit Killah, que se subirá al ring para enfrentar al cantante español Kidd Keo. El cruce entre ambos artistas promete ser uno de los más atractivos de la noche debido al intercambio de declaraciones que protagonizaron durante la presentación del evento.

La lista de argentinos se completa con la youtuber Angie Velasco, quien se medirá ante la influencer Alondrissa en otro de los combates confirmados de la cartelera.

Además de estos enfrentamientos, el evento incluirá peleas entre creadores de contenido de distintos países. Entre ellas aparecen Fabiana Sevillano vs. Valeria “La Parce”, Clerss vs. Natalia MX, Samy Rivers vs. RoRo y Marta Díaz vs. Tatiana Kaer, en combates que forman parte de la programación principal de la velada.

En la parte final del espectáculo se disputarán los enfrentamientos más esperados. El co–main event enfrentará al popular creador de contenido salvadoreño Fernanfloo con el español YoSoyPlex, mientras que el evento principal tendrá como protagonistas a dos de los streamers más influyentes de Twitch en España: IlloJuan y TheGrefg.

Desde su primera edición, La Velada del Año logró consolidarse como uno de los eventos digitales más importantes del entretenimiento online. El formato, que mezcla deporte, espectáculo y cultura de internet, ha batido récords de audiencia en streaming y ha logrado llenar estadios con decenas de miles de espectadores.

Para esta sexta edición, Ibai Llanos apuesta nuevamente por un evento de gran escala que reunirá a streamers, influencers, músicos y celebridades de internet, con el objetivo de superar las cifras de visualización de años anteriores.

Todos los combates confirmados de La Velada del Año 6:

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs Valeria “La Parce”

Clerss vs Natalia MX

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Gero Arias vs Viruzz

Samy Rivers vs RoRo

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Plex vs Fernanfloo

IlloJuan vs TheGrefg