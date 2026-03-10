Escándalo en Gran Hermano: Una participante aseguró tener una amistad con Santiago Del Moro

"Yo pensé... hoy Santiago (durante una gala nocturna) dijo ´te amo, Paraguay´. Y no, me dijeron que ´te dijo a vos, te amo, Paraguay´", dijo Carmiña Masi, participante del país hermano, en diálogo con otra de las participantes. Pero ese comentario podría haber pasado inadvertido si no fuese por lo que la rubia dijo después...

"A vos te dijo, si a vos...", le remarcó su compañera de competencia de aislamiento y adaptación a la convivencia, que arrancó hace poco más de dos semanas. "Ahhh", fue la expresión vocal que se le escuchó como respuesta a Carmiña.

"Yo creo que me lo dice porque yo tengo una amistad con él", sorprendió, la jugadora. En ese momento, su compañera de competencia le repreguntó, quizá, con la intención de que Carmina repita sus dichos, en voz alta y que, de alguna forma, quede "expuesta" la situación. "¿Qué...?".

A CONFESIÓN DE PARTES...

"Yo tengo una amistad con él", repitió, Carmiña. "No sé si me lo dice por eso o por el juego", intentó analizar, la rubia. "Porque te estás viendo que estás jugando. Porque sabe cómo sos, como picanteas, ¿entendés?", le dijo su "amiga" adentro de la casa.

"Por eso el también me llamó para que yo entre acá", remató, la integrante de Generación Dorada, dejando en clara evidencia su vínculo con el conductor del programa. ¿Carmiña está acomodada? , ¿por qué de repente se cortó la transmisión que era en vivo?, ¿Carmiña dijo algo inoportuno?