Rating; la pelea por el liderazgo en noticias

Para explicar cómo es el funcionamiento de las señales de noticias, sus pautas publicitarias y cómo reacciona el público que las mira, Popular consultó Alejandro Ripoll, Analista Senior de Audiencias.

+ Canales de Noticias

TN, el líder

Bajo la consiga de que "el contenido es el rey", TN se convierte en el canal de noticias más visto por amplia mayoría. Alejandro Ripoll -director de la agencia ReseARch- detalla los motivos por los que la señal del Grupo Clarín se convirtió en el líder indiscutido de la audiencia, y para qué los espectadores utilizan las otras señales informativas.

+ El canal favorito y por que

En el siguiente cuadro se puede ver el dominio indiscutido de TN por encima de sus competidores, salvo en los meses de junio, septiembre y octubre, en los que C5N logró acercarse un poco.

En el tercer lugar -durante gran parte el 2025- se ubicó A24 dejando en la cuarta posición a LN+, que lo había superado en los tres primeros meses del año.

+ Rating Noticias 2025 Año 2025. Me a mes, ranking y rating de los canales de noticias.

La quinta ubicación correspondió a Crónica TV, sexto quedó el Canal 26, séptimo IP/ ARG12 y en la octava y última posición CNN en Español

Los tres tercios

El Analista Senior de Audiencias Alejandro Ripoll explica la teoría de los tres tercios, aplicada al público que sigue las señales de noticias que hace su elección en base a sus preferencias políticas y para reafirmar sus convicciones.

+ Los tres tercios

En el cuadro comparativo suministrado por la empresa ReseARch, se ve claramente que TN sigue liderando cómodamente y aumenta la diferencia -promediando los meses de enero y febrero de 2026- ya que no sólo mejoró sus números, sino que C5N -que continúa segunda- bajó su promedio del 2025.

Canales de noticias febrero 2025 contra febrero 2026

En cuanto a LN+ que había logrado el tercer lugar el año pasado, cede ese puesto a la señal A24 y queda en el quinto puesto, después de Crónica TV. La nuevo canal ARG12 cierra en el séptimo lugar.