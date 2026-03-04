Espectáculos |

"El último gigante": salió el trailer de la nueva pelicula argentina de Netflix

La plataforma presentó el avance de la nueva película dirigida por Marcos Carnevale, filmada en Misiones y protagonizada por Oscar Martínez y Matías Mayer.

La plataforma Netflix, anunció el estreno de “El último gigante”, una producción argentina que se verá desde el 1° de abril, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Oscar Martínez junto a Matías Mayer .

El relato se centra en Boris, guía turístico en las Cataratas del Iguazú, quien atraviesa un momento inesperado cuando su padre, ausente durante años, decide regresar, y la convivencia forzada expone viejas heridas y preguntas que quedaron sin respuesta.

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix

Rodada en la provincia de Misiones, la película combina el entorno natural con una historia íntima, en donde el conflicto no gira en hechos extraordinarios sino en una situación cotidiana: el intento de recomponer un vínculo roto.

El elenco incluye a Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque. La producción corresponde a Leyenda Films y Kuarzo International Films.

marcos-carnevale-netflixjpg
Parte de la historia se desarrolla con las Cataratas del Iguazú como escenario.

En términos generacionales, el estreno de “El último gigante” se inscribe en una etapa en la que las plataformas de streaming ampliaron el acceso al cine argentino a públicos de distintas edades, desde quienes priorizan el consumo digital hasta quienes históricamente eligieron la tradicional sala de cine.

En ese contexto, Netflix continúa sumando producciones nacionales a su catálogo, como la serie “El Reino” , la película “Granizo”, la comedia “Casi feliz” y el drama “Puerta 7”, consolidando una estrategia que combina historias locales con distribución global.

Carnevale, como responsable integral del proyecto, construye un drama centrado en el diálogo y en el peso de las decisiones pasadas en una película qie se estrenará de forma simultánea en diveersos países.

