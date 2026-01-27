MasterChef Celebrity: la despedida de Esther Goris

Luego de quedar fuera del certamen en la Gala de Eliminación, la reconocida actriz recibió afectuosas palabras de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.
En la noche del lunes 26 de enero, durante la nueva Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity, los participantes con delantal negro debieron cocinar pastas de diseño con el objetivo de convencer a los tres jurados y seguir una semana más en la competencia culinaria.
Después de probar todos los platos, los chefs decidieron qué participante debía abandonar las cocinas definitivamente, ya que no habrá más repechaje en el certamen. Donato de Santis llamó a Ian Lucas y al Chino Leunis y les confirmó que tuvieron los mejores platos de la noche, por lo que continuaban en competencia. Luego, Germán Martitegui hizo pasar al frente a Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking y luego de unos segundos, les dijo “Los veo la semana que viene”.
Finalmente, Damián Betular fue el encargado de llamar a Maxi López y Esther Goris, para revelarles que hicieron los platos de pasta más flojos de la noche del lunes “La situación es que uno de ustedes dos abandona las cocinas y no vuelve nunca más a Masterchef”.
“El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Esther” confirmó el chef pastelero y le dirigió unas sentidas palabras a la actriz “Que una actriz tan consagrada como vos que quiera y pueda venir a MasterChef, para nosotros es un honor. Y hasta el último minuto tomaste muy en serio esta competencia, sé que te duele irte”.
El italiano Donato le aseguró que su llegada al programa trajo aires muy lindos y entretuvo un montón en las cocinas y Germán sorprendió al confesar “Te voy a decir algo que no sé si sabes, yo cociné muchas veces para vos, vos venías a un restaurante que yo tenía y siempre comías un pulpo a la parrilla”, algo que Esther confirmó, pero aclaró que no lo quiso decir nada para no precer chupamedias.
“Yo pensé que no lo sabías… Siempre me decían "Esther te quiere conocer", y yo en ese momento era mucho más tímido que ahora y nunca fui, de haber sabido que eras tan divina, interesante, inteligente, me arrepiento de no haberte conocido antes. Estoy feliz de haberte cocinado muchas veces” le terminó contando Germán Martitegui a la actriz.
comentar