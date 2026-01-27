La conductora compartió al aire los mensajes intimidatorios que recibió a través del número de WhatsApp de la producción. “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó ”, decía uno de los mensajes enviados por un remitente anónimo.

El mensaje llegó con la imagen de un hombre que fue tapada empuñando dos armas, así como la fotografía de una pistola cargada, acompañada del mensaje: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza ”.

Embed - Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar”

Problemas con los Caniggia

En un intento por comunicarse directamente con la conductora, esta persona también realizó una llamada telefónica y expresó otro mensaje: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. Precisamente, unos días antes el programa había abordado un tema vinculado con la familia Caniggia.

La producción de A la Tarde informó que estos mensajes llegaron horas después de una emisión en la que se entrevistó a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Alex y Charlotte Caniggia, además de Axel, el más grande de los hermanos Caniggia y quien siempre tuvo un perfil bajo a diferencia de sus mediáticos hermanos.

Nannis relató conflictos familiares entre su hermana y Claudio Paul Caniggia, así como detalles que involucran a su sobrino Axel Caniggia.

En este contexto, Karina Mazzocco subrayó en vivo no comprender el motivo de la reacción: “Ayer no se mencionó a esta persona de ninguna manera descalificatoria, sino en el contexto de una historia. Yo no dije que Axel Caniggia es un delincuente ni nada”, afirmó la conductora.