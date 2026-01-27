Las tiernas fotos de Oriana Sabatini luciendo su panza de 7 meses

“ Casi una mami ”, escribió la actriz en su publicación de Instagram, que rápidamente se llenó de me gustas y comentarios.

image

Oriana disfruta de un embarazo de bajo perfil sin subir mucho contenido a sus redes, alejada de la ola mediática que hay en Argentina. Sin embargo, cada tanto disfruta de mostrar el avance del crecimiento de su pancita y las compras que realizan en pareja para la llegada de la futura beba.

Uno de los comentarios que brillo en su publicación fue el de su madre, Catherine Fulop, quien hizo mención a la compra que se encuentra detrás de Oriana en la foto: “Ayyy que bella esa mamacita!!' Ahí veo la cunita del colecho!??? No aguanto más, te quiero ver hijita! ”.

image

Otros comentarios que se realizaron fueron el de Evaluna, Jimena Baron, Tini Stoessel, Cami Galante y Stefi Roitman.

Según trascendió, la fecha de parto será aproximadamente en el mes de marzo, alrededor de la segunda o tercera semana. De hecho, Oriana manifestó su felicidad de tener una hija de Piscis en una de sus primeras entrevistas como futura madre.