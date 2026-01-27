Sydney Sweeney podría ser arrestada por vandalismo

El escándalo trascendió luego de que el medio estadounidense de noticias del espectáculo TMZ publicara un video de la protagonista de la serie "Euphoria", acompañada por un grupo de alpinistas, escalando la famosa letra "H" del famoso letrero de Hollywood.

“Un equipo de producción filma mientras Sydney asciende bajo el manto de la oscuridad. Ella y su equipo llegaron a la cima de las letras y colgaron un tendedero de sujetadores. Sweeney observa con regocijo su obra. Jeff Bezos es inversor, así que sin duda está bien financiado” informó el sitio periodístico.

Los corpiños permanecieron atados sobre las letras del mítico cartel de las colinas de Hollywood durante algunas horas y luego Sydney Sweeney y la gente que la acompañó en esta acción publicitaria, retiraron casi todos los objetos utilizados. “Dejaron 4 o 5 sostenes” detalló el sitio periodístico norteamericano.

Según detalló el portal TMZ, la actriz de 28 años, contaba con la autorización para grabar imágenes el famoso letrero, pero no para subirse sobre de él y mucho menos para colgarle ropa interior, algo que podría interpretarse como un acto de vandalismo y allanamiento ilegal.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere” informó la Cámara de Comercio de Hollywood, responsables del patrimonio de la Ciudad de Los Ángeles.

Por el momento se desconoce si la entidad iniciaría acciones legales en contra de famosa actriz, ya que la Cámara no respondió la consulta de los medios periodísticos que le consultaron sobre los hechos.