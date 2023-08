Este martes, en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) Araceli reveló cómo logró superar el dolor: “Hoy quizás suena que lo digo de una manera muy fácil, pero es cambiar el foco. Generalmente la víctima se pone en el lugar de víctima y de ahí no podemos salir más”.

Y señaló: “Entonces lo que podemos hacer es cambiar el foco y, a través de otras experiencias que tuve en mi vida, me sentí preparada para saber abordarlo”.

Embed

“Hay que saber estar y darle fuerza a esa persona para que pueda tomar conciencia de que por más que fuiste una víctima, vos sos una persona hermosa, maravillosa y que nada de eso te puede dañar”, agregó en un móvil con el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“A mí no me modificó en nada. Pude ser mamá, dentro de lo mejor que puedo. Sexualmente no me modificó, pero trabajé muchísimo… No es que lo descubrí. Detonó en mi cabeza a los cuarenta años. No lo tenía tan consciente. Lo tenía bloqueado”, expresó Araceli González y destacó el importante rol que tuvo la terapia en su vida.

Embed

La entrevista en la que Araceli González habló abiertamente de sus ataques de pánico

“La verdad es que lo perdoné porque ya no quiero cargar con eso en mi cuerpo. Sí, me enojé en los momentos en que debía hacerlo. Grité fuerte cuando necesité gritar. Pero también aprendí a darle buenos momentos. A compartir con él lo que me era posible. Y todo a partir de aquellos ataques de pánico que me permitieron decir y sanar”, dijo Araceli González durante una entrevista con Infobae.

Además que “de repente, un día reaccioné: ‘Pará, a mí me pasó esto... ¿Pero quién era? No puedo verle la cara...’. Entonces, mi psicóloga comenzó a hurgar en distancias conexiones con personajes masculinos de mi entorno inmediato”.

“Es importante lograr abordar el tema, aprender a convivir con esas marcas e intentar planificar con esa mierda una buena construcción”, indicó también.