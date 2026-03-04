Ernestina Pais chocó y protagonizó un escándalo policial: ¿Qué pasó?

"Por los medicamentos que tomo no puedo hacer el test de alcoholemia porque sé que va a dar positivo", habría argumentado Ernestina, al momento en que le pidieron que se haga, en situ, un test de alcoholemia. "La policía me tomó de testigo porque Ernestina aparentemente se quería ir y decía que la estaban privando de su libertad", relató el periodista Gianluca Chaet, testigo del hecho vial.

"Yo estaba justo saliendo de un edificio enfrente de la zona donde chocó y me agarraron a mí y a un abogado que también que pasaba cerca para ser testigos...", agregó el comunicador, en diálogo con Revista Pronto, al contar la sucesión de los hechos. "La secuencia no fue muy larga, bajé cerca de las 14.15 de la tarde, no recuerdo exacto, salía de un edificio al kiosco cercano y me interceptó un policía a mí y al abogado porque Ernestina se quería ir, necesitaban testigos. Ellas los acusaba de no dejarla circular libremente".

"Yo vi la situación y en ningún momento la agarraron ni hicieron nada fuera de lo correcto. Tuvimos que esperar unos 30 minutos que llegara la policía de tránsito para realizarle la alcoholemia. Ernestina insultó a la policía y se quejó de la situación porque había muchos patrulleros", agregó, el testigo ocular de lo sucedido con la actriz.

¿ERNESTINA SE NEGÓ AL ALCOHOLEMIA?

"Cuando llegó la policía de tránsito y les dio la boquilla a la persona que manejaba un Alfa Romeo, que fue la que recibió el choque, y a Ernestina que manejaba su auto. Ahí Ernestina dijo 'yo no me voy a hacer el test porque tomo medicamentos y van a salir y ya se que el test no lo puedo hacer'. La otra persona hizo el test y le salió 0.0. Le retuvieron el auto a Ernestina y se fue caminando".

"El tema es que la conductora del Alfa Romeo le noto un olor super fuerte a alcohol, que también lo notamos los policías y los testigos. Y por eso dio aviso a la policía, creo al 911. Ernestina intentó dos o tres veces irse de la situación y las policías le hicieron un cordón para que no se pasara de la calle donde estábamos", relató, Chahet, quien presenció toda la situación que tuvo como protagonista a Pais.