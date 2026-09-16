Escándalo familiar tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julita Prandi: "Separó a los hermanos"

El cantante y el la conductora se unieron ante la ley con pocas personas de testigos. ¿El motivo? La relación entre los hermanos Ortega está quebrada.
El martes, en horas del mediodía, se casaron Emanuel Ortega y Julieta Prandi, después de seis años de relación, y cinco de convivencia. La pareja firmó ante el juez su unión civil para, según contó la conductora de FM 100, cumplir un sueño personal. Pero detrás de la feliz boda -que incluyó un almuerzo de festejo- se destapó una picante interna familiar.
Porque las imágenes de los móvil de televisión que se acercaron hasta San Isidro, donde se desarrolló el casamiento, y las fotos que se tomaron en el lugar dejaron al descubierto que ni Martín ni Luis Ortega están en Argentina. Por su lado, Luis está grabando una película en el exterior. Por el otro, Sebastián Ortega está grabando En el Barro y Rosario, estaba en un programa de streaming, mientras Emanuel daba el "sí, quiero" ante el juez.
"La ofensa de los hermanos es que, sabiendo que ellos estaban afuera, les avisaron tarde", contaron en SQP, el programa de Yanina Latorre, en las tardes noches de América, tras informar el paradero de cada uno de los integrantes del clan Ortega, al momento de la unión civil de Emanuel y Julieta.
"Los únicos que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega (Evangelina y Palito). Desde que ella entró, se los compró y ellos mueren por ella. La aman y la adoran. Esto hizo que los hermanos queden afuera de este vínculo y ella fue ganando terreno, por lo que Emanuel no se dio más con sus hermanos", ampliaron, a modo informativo.
La conductora del ciclo de espectáculos contó que habló con una amiga que pertenece a la "mesa chica" de Julieta, hermana de Emanuel, y que aparte de pedirle que no la nombre públicamente, le contó detalles de lo que sería una profunda tristeza que sentirían porque ya no tienen el mismo contacto fluido que mantenían con el cantante.
Incluso, esta persona que pertenece al círculo más íntimo de Julieta, una de las dos hermanas varones de Emanuel, aseguró que el artista dejó de contestarle los mensajes, los llamados y que ya no asistiría a los eventos familiares. Incluso, un detalle a tener a tener en cuenta, es que cuando compartían juntadas entre todos, nunca había fotos en las que aparecía los hermanos Ortega con Prandi.