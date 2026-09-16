Escándalo familiar tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julita Prandi: "Separó a los hermanos"

Evangelina Salazar y Palito Ortega, junto a sus nietos, fueron de los pocos familiares que asistieron al casamiento de Julieta y Emanuel.

QUÉ DICE EL ENTORNO MÁS CERCANO DE LOS HERMANOS ORTEGA

La conductora del ciclo de espectáculos contó que habló con una amiga que pertenece a la "mesa chica" de Julieta, hermana de Emanuel, y que aparte de pedirle que no la nombre públicamente, le contó detalles de lo que sería una profunda tristeza que sentirían porque ya no tienen el mismo contacto fluido que mantenían con el cantante.

Incluso, esta persona que pertenece al círculo más íntimo de Julieta, una de las dos hermanas varones de Emanuel, aseguró que el artista dejó de contestarle los mensajes, los llamados y que ya no asistiría a los eventos familiares. Incluso, un detalle a tener a tener en cuenta, es que cuando compartían juntadas entre todos, nunca había fotos en las que aparecía los hermanos Ortega con Prandi.