La confesión sexual de Franco Colapinto que generó polémica en un programa de la TV española

"El que me maneja la parte deportiva, Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse”, explicó Franco, sobre el motivo por el que se mantiene alejado de la actividad íntima, en tiempo en donde tiene que rendir desde lo profesional y deportivo.

FRANCO CONTÓ CÓMO FUERON SUS INICIOS EN LAS CARRERAS

“Me vine solo a Europa a los 14 años. Me fui de la Argentina a Italia para correr en un equipo de karting en una fábrica; me fui a vivir ahí un año y después... sí, en un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos; armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo”, contó Franco, en la misma presentación televisiva.

También, Colapinto contó que su padre, Aníbal, vendió la casa familiar para que él pudiera continuar con su carrera a los 15 años. “Hizo un esfuerzo grande para que yo pudiera correr el primer año en Fórmula 4, que es [una instancia en la] que tenés que invertir y te tiene que ayudar alguien a la gorra”.

Y, además, el piloto que nos representa en el mundo entero, reconoció que los latinoamericanos tienen menos posibilidades de llegar a la Fórmula 1. “Hay muchas menos posibilidades y oportunidades, y tenés que aprovecharlas muy bien. Por eso uno sacrifica tanto para llegar a lo que quiere".