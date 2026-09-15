Premios Emmy 2026: Widow's Bay fue la gran ganadora de la noche

La producción de Apple TV se quedó con seis premios en la ceremonia principal y alcanzó 14 galardones en esta edición, mientras The Pitt triunfó como mejor serie dramática.
Los Premios Emmy 2026 ya tienen a sus principales ganadores. La ceremonia se llevó a cabo este lunes en Los Ángeles y estuvo conducida por Mariska Hargitay, en una noche que reconoció a las producciones y figuras más destacadas de la televisión. Entre las grandes protagonistas estuvo Widow’s Bay.
La serie de Apple TV obtuvo seis galardones durante la ceremonia principal. Entre ellos se destacaron los premios para Matthew Rhys, como mejor actor de una serie de comedia; Kate O’Flynn, como mejor actriz de reparto; y Stephen Root, como mejor actor de reparto.
Con estos reconocimientos, la producción que fue elegida como mejor serie de comedia del año alcanzó un total de 14 premios Emmy en esta edición, luego de haber conseguido otros ocho galardones en una ceremonia previa.
En las categorías dramáticas, Noah Wyle fue distinguido como mejor actor por The Pitt, mientras que Rhea Seehornobtuvo su primer Emmy como mejor actriz por Pluribus. Además, The Pitt, producción de HBO, se quedó con el premio a mejor serie dramática.
La ceremonia también dejó algunos logros particulares. Sally Field ganó por Remarkably Bright Creatures y se convirtió en la mujer de mayor edad en recibir el Emmy a mejor actriz de una serie limitada, antología o película.
Por su parte, Matthew Rhys consiguió un hecho inédito al ganar dos categorías de actuación principal en una misma edición, gracias a sus trabajos en Widow’s Bay y la miniserie The Beast in Me.
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Dale Dickey — Widow’s Bay
Hannah Einbinder — Hacks
Janelle James — Abbott Elementary
Kate O’Flynn — Widow’s Bay (GANADORA)
Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter — Hacks
Jessica Williams — Shrinking
Mejor actriz principal en una serie de comedia
Quinta Brunson — Abbott Elementary
Ayo Edebiri — The Bear
Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow — The Comeback
Jean Smart — Hacks (GANADORA)
Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película
Riz Ahmed — Bait
Jason Bateman — Black Rabbit
Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac — Beef
Matthew Rhys — The Beast in Me (GANADOR)
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
Taylor Dearden — The Pitt
Fiona Dourif — The Pitt
Allison Janney — The Diplomat (GANADORA)
Katherine LaNasa — The Pitt
Sepideh Moafi — The Pitt
Julianne Nicholson — Paradise
Karolina Wydra — Pluribus
Mejor actriz principal en una serie dramática
Carrie Coon — The Gilded Age
Chase Infiniti — The Testaments
Keri Russell — The Diplomat
Rhea Seehorn — Pluribus (GANADORA)
Zendaya — Euphoria
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Colman Domingo — The Four Seasons
Paul W. Downs — Hacks
Harrison Ford — Shrinking
Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
Stephen Root — Widow’s Bay (GANADOR)
Michael Urie — Shrinking
Tyler James Williams — Abbott Elementary
Mejor programa de competencia de telerrealidad
Dancing with the Stars
RuPaul’s Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors (GANADOR)
Mejor actor principal en una serie dramática
Sterling K. Brown — Paradise
Gary Oldman — Slow Horses
Mark Ruffalo — Task
Rufus Sewell — The Diplomat
Noah Wyle — The Pitt (GANADOR)
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Patrick Ball — The Pitt
Billy Crudup — The Morning Show
Shawn Hatosy — The Pitt
Gerran Howell — The Pitt
Jack Lowden — Slow Horses
Tom Pelphrey — Task (GANADOR)
Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película
Claire Danes — The Beast in Me
Sally Field — Remarkably Bright Creatures (GANADORA)
Carey Mulligan — Beef
Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook — All Her Fault
Mejor actor principal en una serie de comedia
Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
Steve Carell — Rooster
Matthew Rhys — Widow’s Bay (GANADOR)
Jason Segel — Shrinking
Martin Short — Only Murders in the Building
Mejor guion para una serie de comedia
Quinta Brunson — Abbott Elementary
Tim Robinson, Zach Kanin — The Chair Company
Michael Patrick King, Lisa Kudrow — The Comeback
Lucia Aniello — Hacks
Anthony King — Jury Duty Presents: Company Retreat
Katie Dippold — Widow’s Bay (GANADORA)
Mejor dirección para una serie dramática
Salli Richardson Whitfield — The Gilded Age
Hanelle M. Culpepper — Paradise
Noah Wyle — The Pitt
Vince Gilligan — Pluribus
Saul Metzstein — Slow Horses (GANADOR)
Salli Richardson Whitfield — Task
Mejor programa de variedades
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
Last Week Tonight with John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert (GANADOR)
Saturday Night Live
Mejor dirección para una serie de comedia
Randall Einhorn — Abbott Elementary
Christopher Storer — The Bear
Andrew DeYoung — The Chair Company
Lucia Aniello — Hacks
Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show
Hiro Murai — Widow’s Bay (GANADOR)
Durante la ceremonia también se entregó el Premio Humanitario Bob Hope a Michael J. Fox, uno de los reconocimientos especiales de la noche.
Mejor guion para una serie dramática
Peter Ackerman — The Diplomat
Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill — The Pitt
Valerie Chu — The Pitt
Vince Gilligan — Pluribus (GANADOR)
Will Smith — Slow Horses
Brad Ingelsby — Task
Mejor serie limitada o de antología
All Her Fault (Peacock)
The Beast in Me (Netflix)
Beef (Netflix)
DTF St. Louis (HBO Max) (GANADOR)
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (FX)
Mejor serie dramática
The Diplomat (Netflix)
The Gilded Age (HBO Max)
A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)
Paradise (Hulu)
The Pitt (HBO Max) (GANADOR)
Pluribus (Apple TV)
Slow Horses (Apple TV)
Your Friends and Neighbors (Apple TV)
Mejor serie de comedia
Abbott Elementary (ABC)
The Bear (FX/Hulu)
Hacks (HBO Max)
Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders in the Building (Hulu)
Shrinking (Apple TV)
Widow’s Bay (Apple TV) (GANADOR)
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