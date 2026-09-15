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Premios Emmy 2026: Widow's Bay fue la gran ganadora de la noche

La producción de Apple TV se quedó con seis premios en la ceremonia principal y alcanzó 14 galardones en esta edición, mientras The Pitt triunfó como mejor serie dramática.

Los Premios Emmy 2026 ya tienen a sus principales ganadores. La ceremonia se llevó a cabo este lunes en Los Ángeles y estuvo conducida por Mariska Hargitay, en una noche que reconoció a las producciones y figuras más destacadas de la televisión. Entre las grandes protagonistas estuvo Widow’s Bay.

La serie de Apple TV obtuvo seis galardones durante la ceremonia principal. Entre ellos se destacaron los premios para Matthew Rhys, como mejor actor de una serie de comedia; Kate O’Flynn, como mejor actriz de reparto; y Stephen Root, como mejor actor de reparto.

Con estos reconocimientos, la producción que fue elegida como mejor serie de comedia del año alcanzó un total de 14 premios Emmy en esta edición, luego de haber conseguido otros ocho galardones en una ceremonia previa.

En las categorías dramáticas, Noah Wyle fue distinguido como mejor actor por The Pitt, mientras que Rhea Seehornobtuvo su primer Emmy como mejor actriz por Pluribus. Además, The Pitt, producción de HBO, se quedó con el premio a mejor serie dramática.

La ceremonia también dejó algunos logros particulares. Sally Field ganó por Remarkably Bright Creatures y se convirtió en la mujer de mayor edad en recibir el Emmy a mejor actriz de una serie limitada, antología o película.

Por su parte, Matthew Rhys consiguió un hecho inédito al ganar dos categorías de actuación principal en una misma edición, gracias a sus trabajos en Widow’s Bay y la miniserie The Beast in Me.

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Todos los ganadores de los Premios Primetime Emmy 2026

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey — Widow’s Bay

  • Hannah Einbinder — Hacks

  • Janelle James — Abbott Elementary

  • Kate O’Flynn — Widow’s Bay (GANADORA)

  • Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles

  • Megan Stalter — Hacks

  • Jessica Williams — Shrinking

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary

  • Ayo Edebiri — The Bear

  • Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles

  • Lisa Kudrow — The Comeback

  • Jean Smart — Hacks (GANADORA)

Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película

  • Riz Ahmed — Bait

  • Jason Bateman — Black Rabbit

  • Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story

  • Oscar Isaac — Beef

  • Matthew Rhys — The Beast in Me (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden — The Pitt

  • Fiona Dourif — The Pitt

  • Allison Janney — The Diplomat (GANADORA)

  • Katherine LaNasa — The Pitt

  • Sepideh Moafi — The Pitt

  • Julianne Nicholson — Paradise

  • Karolina Wydra — Pluribus

  • Allison Janney

    Allison Janney

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon — The Gilded Age

  • Chase Infiniti — The Testaments

  • Keri Russell — The Diplomat

  • Rhea Seehorn — Pluribus (GANADORA)

  • Zendaya — Euphoria

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Colman Domingo — The Four Seasons

  • Paul W. Downs — Hacks

  • Harrison Ford — Shrinking

  • Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles

  • Stephen Root — Widow’s Bay (GANADOR)

  • Michael Urie — Shrinking

  • Tyler James Williams — Abbott Elementary

  • Stephen Root

    Stephen Root

Mejor programa de competencia de telerrealidad

  • Dancing with the Stars

  • RuPaul’s Drag Race

  • Survivor

  • Top Chef

  • The Traitors (GANADOR)

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown — Paradise

  • Gary Oldman — Slow Horses

  • Mark Ruffalo — Task

  • Rufus Sewell — The Diplomat

  • Noah Wyle — The Pitt (GANADOR)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball — The Pitt

  • Billy Crudup — The Morning Show

  • Shawn Hatosy — The Pitt

  • Gerran Howell — The Pitt

  • Jack Lowden — Slow Horses

  • Tom Pelphrey — Task (GANADOR)

  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Tom Pelphrey

Tom Pelphrey

Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película

  • Claire Danes — The Beast in Me

  • Sally Field — Remarkably Bright Creatures (GANADORA)

  • Carey Mulligan — Beef

  • Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

  • Sarah Snook — All Her Fault

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man

  • Steve Carell — Rooster

  • Matthew Rhys — Widow’s Bay (GANADOR)

  • Jason Segel — Shrinking

  • Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor guion para una serie de comedia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary

  • Tim Robinson, Zach Kanin — The Chair Company

  • Michael Patrick King, Lisa Kudrow — The Comeback

  • Lucia Aniello — Hacks

  • Anthony King — Jury Duty Presents: Company Retreat

  • Katie Dippold — Widow’s Bay (GANADORA)

Mejor dirección para una serie dramática

  • Salli Richardson Whitfield — The Gilded Age

  • Hanelle M. Culpepper — Paradise

  • Noah Wyle — The Pitt

  • Vince Gilligan — Pluribus

  • Saul Metzstein — Slow Horses (GANADOR)

  • Salli Richardson Whitfield — Task

Mejor programa de variedades

  • The Daily Show

  • Jimmy Kimmel Live!

  • Last Week Tonight with John Oliver

  • The Late Show with Stephen Colbert (GANADOR)

  • Saturday Night Live

Mejor dirección para una serie de comedia

  • Randall Einhorn — Abbott Elementary

  • Christopher Storer — The Bear

  • Andrew DeYoung — The Chair Company

  • Lucia Aniello — Hacks

  • Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show

  • Hiro Murai — Widow’s Bay (GANADOR)

Durante la ceremonia también se entregó el Premio Humanitario Bob Hope a Michael J. Fox, uno de los reconocimientos especiales de la noche.

Mejor guion para una serie dramática

  • Peter Ackerman — The Diplomat

  • Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill — The Pitt

  • Valerie Chu — The Pitt

  • Vince Gilligan — Pluribus (GANADOR)

  • Will Smith — Slow Horses

  • Brad Ingelsby — Task

Mejor serie limitada o de antología

  • All Her Fault (Peacock)

  • The Beast in Me (Netflix)

  • Beef (Netflix)

  • DTF St. Louis (HBO Max) (GANADOR)

  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (FX)

Mejor serie dramática

  • The Diplomat (Netflix)

  • The Gilded Age (HBO Max)

  • A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)

  • Paradise (Hulu)

  • The Pitt (HBO Max) (GANADOR)

  • Pluribus (Apple TV)

  • Slow Horses (Apple TV)

  • Your Friends and Neighbors (Apple TV)

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary (ABC)

  • The Bear (FX/Hulu)

  • Hacks (HBO Max)

  • Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)

  • Nobody Wants This (Netflix)

  • Only Murders in the Building (Hulu)

  • Shrinking (Apple TV)

  • Widow’s Bay (Apple TV) (GANADOR)

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