Hoy se casan Julieta Prandi y Emanuel Ortega: ¿Por qué quisieron mantenerlo en secreto?

LA HISTORIA DE AMOR DE JULI Y EMA

El romance comenzó a mediados de 2020, por un primer intercambio de charlas privadas por Instagram, que se extendieron durante el aislamiento social obligatorio, que impuso la pandemia de Covid 19. Esos mensajes virtuales derivaron en llamadas a la distancia, hasta que decidieron compartir un encuentro presencial el 13 de agosto de aquel año.

Con el correr de los meses, Julieta y Emanuel apostaron a la convivencia, ensamblando las familias con los hijos de ellas -que viven con la pareja- y los de él, que pasaban tiempo bajo el mismo techo. Y ahora, cinco años después de esa primera prueba como familia ensamblada, se consolidan como clan ante la ley.