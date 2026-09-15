Hoy se casan Julieta Prandi y Emanuel Ortega: ¿Por qué quisieron mantenerlo en secreto?

La conductora y el cantante pasarán por el Registro Civil de San Isidro, rodeado de sus seres más queridos. "No querían prensa".
Llevan seis años juntos y atravesaron algunas versiones de crisis pero nunca se oficializó una separación. Y ahora, Julieta Prandi y Emanuel Ortega, en horas del mediodía, darán un gran paso gran. En la localidad bonaerense de San isidro, firmarán la libreta roja ante un juez, que los convertirá en marido y mujer.
Fue en LAM, el programa de Ángel de Brito en las noches de América, quien dio a conocer la primicia de la unión civil de la pareja, con la intención de que fuese en el más absoluto de los secretos...algo que, claro, no sucederá. La cita será a las 13 horas y tendrá como testigos a pocos allegados.
"Mañana es el civil, después un almuerzo y luna de miel en Miami", contaron anoche en el ciclo de espectáculos. Para luego, adentrarse en los detalles que incluirá la flamante unión y posterior festejo, sencillo, sin demasiado despliegue, tal cual quiso la pareja que ahora se convertirá en marido y mujer.
"De parte de ella estarán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. De parte de él sus padres, sus hijos y algunos amigos", ampliaron, a modo informativo, sobre los detalles que incluirá la celebración, puertas adentro de un lugar reservado para la ocasión.
El romance comenzó a mediados de 2020, por un primer intercambio de charlas privadas por Instagram, que se extendieron durante el aislamiento social obligatorio, que impuso la pandemia de Covid 19. Esos mensajes virtuales derivaron en llamadas a la distancia, hasta que decidieron compartir un encuentro presencial el 13 de agosto de aquel año.
Con el correr de los meses, Julieta y Emanuel apostaron a la convivencia, ensamblando las familias con los hijos de ellas -que viven con la pareja- y los de él, que pasaban tiempo bajo el mismo techo. Y ahora, cinco años después de esa primera prueba como familia ensamblada, se consolidan como clan ante la ley.
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