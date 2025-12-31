Escándalo en la despedida de Ale Maglietti de Bendita Tevé: "No fue una decisión mía..."

Alejandra explicó lo que sucedió con ella, por una situación previa a su despedida. A ella le avisaron antes que no saldría al aire y asumió parte de la responsabilidad. “Tengo que hacer un mea culpa, porque todavía tenía vínculo con el canal y debería haber pedido permiso para ir a otros programas”, explicó la rubia.

“No estuvo bien de mi parte lo que hice. Igualmente, me hubiera encantado despedirme, sobre todo en persona. Son muchos años, me llevo el mejor recuerdo. No fue una decisión mía, pero la tengo que acatar, me guste o no me guste”, se sinceró, Maglietti, vía telefónica con el programa de Ángel de Brito.

“Ayer estuve en Bendita, terminó el programa, Edith me abrazó y me despedí diciéndole ‘vengo mañana’. Me quedé con ganas de despedirme. No me ofende, no me enojo. Son decisiones que no son mías. No era tan grave dejar que digamos ‘chau, gracias’y listo'". No nos echaron, nos vamos porque elegimos ir a un lugar mejor. No soy nostálgica, pero 14 años son 14 años”, expresó, Alejandra.

EL ENOJO DE ANY

Any Ventura, con 14 años en Bendita, relató el momento en que le dijeron que no podía presentarse en el piso del programa. “Muy simple. Yo voy todos los martes desde hace años. Me estaba maquillando, por pasar a peluquería, ya tenía la ropa preparada, y viene un productor y me dice que hoy no estoy en la grilla y que no voy a subir al piso”, contó. La crudeza del aviso fue lo que más la afectó: “A mí me avisaron estando ahí, ya maquillada, producida para salir al aire”.

“Yo iba a agradecer por todos estos años, a los compañeros, a los técnicos, a los productores. Nada más. ¡De qué tienen miedo? ¿Soy tan peligrosa que no puedo decir ‘gracias por estos 14 años’? No eran solo 14 años al aire, eran 14 años de trabajo, de fiestas juntos, de convivir, de contarnos la vida. No eran solo 14 años al aire, eran 14 años de trabajo, de fiestas juntos, de convivir, de contarnos la vida”.