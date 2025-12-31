La justicia peritará al Pity Alvarez para evaluar si puede ir a juicio acusado de homicidio

"La fecha clave es la del 10 de febrero porque ahí se va a realizar una junta médica que va a analizar todos los informes médicos que se le hicieron durante todo este tiempo”, anticipó Martín Candalaft, conductor interino de DDM, en las tardes de América, sobre lo que sucederá con Pity en el segundo mes del 2026.

“Van a analizar las imágenes del concierto y van a determinar si ese hombre puede o no ir a un juicio, que eso es lo que se debate en estos momentos”, agregó el periodista. Para luego, escuchar la intervención de uno de los panelistas del programa, el abogado Alejandro Cipolla.

"No tiene nada que ver porque el contrato lo habrá revisado uno de los familiares de él”, aseguró, Cipolla. “Yo conozco cuestiones y en un momento estuve negociando con uno de los familiares para la defensa y no tiene ni la más remota idea de donde está, que cante no significa que él esté dentro de sus capacidades mentales para discernir entre lo que está bien y está mal para ser sometido en un juicio”.

IMPEDIMENTO AL ACCIONAR JUDICIAL

Candalaft explicó que efectivos policiales fueron a grabar al concierto a pedido del fiscal, pero que dentro de las inmediaciones les quitaron las cámaras. "La justicia quería hacer imágenes del recital para que sea otro elemento para evaluar. Le mandan un mail a la agencia de Córdoba, que es la que tiene potestad sobre el Kempes. Quien preside esa agencia es el extenista Agustín Calleri", desarrolló el conductor, al aire.

Pity Alvarez, nota El recital que dio Pity, el pasado 20 de diciembre, en el Estadio Kempes, en Córdoba, para 35.000 personas.

"Y, según una denuncia, desde esa agencia lo llaman al Pity Alvarez. Hablan con la hermana que llama al juzgado quejándose de que querían llevar al recital a la policía. E fiscal hace una denuncia contra Calleri por no obedecer un pedido de la justicia. Y, cuando logran ingresar los efectivos policiales, pasa gente de una segunda productora, que tenían los derechos de las imágenes y le secuestran los videos a la policía".

"Tuvo que intervenir la fiscalía para que la policía pueda hacer las imágenes del show. Y se generó otra denuncia, en este caso, contra la productora por impedimento de imágenes", cerró, Candalaft.