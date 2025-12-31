La justicia peritará al Pity Alvarez para evaluar si puede ir a juicio acusado de homicidio

Será el próximo 10 de febrero que se analizarán las imágenes del show que el artista dio en Córdoba, a mediados de diciembre.
En 2018, Pity Alvarez fue detenido por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y trasladado al Penal de Ezeiza, dentro del pabellón de salud mental, en done había comenzado un tratamiento para salir de las adicciones. Sin embargo, con el correr del tiempo, el músico consiguió la libertad porque la justicia consideró que no estaba con sus facultades óptimas para enfrentar el proceso judicial. El juicio quedó en suspenso y ahora se quiere determinar si, a partir de la presentación del artista sobre los escenarios en Córdoba, podría afrontar un proceso de juzgamiento.
"La fecha clave es la del 10 de febrero porque ahí se va a realizar una junta médica que va a analizar todos los informes médicos que se le hicieron durante todo este tiempo”, anticipó Martín Candalaft, conductor interino de DDM, en las tardes de América, sobre lo que sucederá con Pity en el segundo mes del 2026.
“Van a analizar las imágenes del concierto y van a determinar si ese hombre puede o no ir a un juicio, que eso es lo que se debate en estos momentos”, agregó el periodista. Para luego, escuchar la intervención de uno de los panelistas del programa, el abogado Alejandro Cipolla.
"No tiene nada que ver porque el contrato lo habrá revisado uno de los familiares de él”, aseguró, Cipolla. “Yo conozco cuestiones y en un momento estuve negociando con uno de los familiares para la defensa y no tiene ni la más remota idea de donde está, que cante no significa que él esté dentro de sus capacidades mentales para discernir entre lo que está bien y está mal para ser sometido en un juicio”.
Candalaft explicó que efectivos policiales fueron a grabar al concierto a pedido del fiscal, pero que dentro de las inmediaciones les quitaron las cámaras. "La justicia quería hacer imágenes del recital para que sea otro elemento para evaluar. Le mandan un mail a la agencia de Córdoba, que es la que tiene potestad sobre el Kempes. Quien preside esa agencia es el extenista Agustín Calleri", desarrolló el conductor, al aire.
"Y, según una denuncia, desde esa agencia lo llaman al Pity Alvarez. Hablan con la hermana que llama al juzgado quejándose de que querían llevar al recital a la policía. E fiscal hace una denuncia contra Calleri por no obedecer un pedido de la justicia. Y, cuando logran ingresar los efectivos policiales, pasa gente de una segunda productora, que tenían los derechos de las imágenes y le secuestran los videos a la policía".
"Tuvo que intervenir la fiscalía para que la policía pueda hacer las imágenes del show. Y se generó otra denuncia, en este caso, contra la productora por impedimento de imágenes", cerró, Candalaft.
