Tal es el caso de la 29ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se realiza esta tarde en la localidad entrerriana de Crespo. Axel resultó escrachado en las redes sociales con una foto, en la que taparon su cara con un cartel que dice "abusador". "Repudiamos la participación de Axel Patricio Fernando Witteveen como número principal en la 29ª Fiesta Nacional de la Avicultura", indicaron desde la organización Despertar Feminista.

Lo cierto es que a partir de esta denuncia y del escrache, el cantante decidió cancelar toda su agenda y según cuentan desde su entorno está realmente mal y piensa que también podría bajarse de los escenarios en los festivales de verano.

Mientras tanto mañana vence el plazo para someterse a una pericia psicológica que le solicitó el fiscal a cargo de la causa. Por ahora Axel no se presentó y tampoco hizo declaraciones al respecto.

"No entiendo lo que pasó, yo lo llamé pero él no me atendió el teléfono. Después me mandó un mensaje en el que me agradecía por el llamado pero que estaba realmente muy dolido y bajoneado y que no iba a hacer declaraciones. Es raro, porque si no pasó nada. ¿Por qué no se presenta a la Justicia para aclarar todo?", dijo Patricia Sosa quien compartió escenario con Axel cuando se inició el escándalo después del video en el que se lo ve abrazando a Tini y ella muy molesta por eso.

ADEMÁS:

Matías Bertolotti, el meteorólogo de TN, se casó con Gustavo Kordich

Se conoció el guión del primer capítulo de la serie de Diego Maradona