Esteban Lamothe, duro contra Javier Milei: "Si me lo cruzo, lo cago a piñas"

El protagonista de la versión teatral de "Secreto en la Montaña" se refirió con dureza e ironía sobre su entredicho con el presidente argentino.
El actor Esteban Lamothe reabrió su conflicto público con el presidente Javier Milei y, en una entrevista en "El Ejército de la Mañana" por el streaming Bondi Live, lanzó una de las frases más duras que se le escucharon contra el actual mandatario “Si me lo cruzo al presidente en la calle, lo cago a piñas, pero no es la manera de arreglar las cosas”.
En 2024, Milei compartió en redes una foto editada del protagonista de la versión teatral de "Secreto en la Montaña" -junto a Benjamin Vicuña- en la que, sobre la palma de la mano, aparecía la leyenda “Basta Milei”. En ese momento, el actor aclaró que la imagen era falsa: la foto original correspondía a una campaña por el derecho a la identidad y en su mano tenía escrito su nombre, “Raúl Esteban”.
El presidente la usó para contrastar “las manos que piden subsidio” con “las manos que pagan los subsidios”, en medio del debate por el cine y el INCAA, por lo que Lamothe salió a desmentirlo, pero nunca recibió una retractación.
Consultado en "El Ejército de la Mañana" sobre si el presidente se disculpó, el actor fue tajante “No, nunca le pidió disculpas a nadie el Presidente. No pide disculpas” y agregó que el reclamo ya no es personal “Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados, a la gente que está triste. Está gobernando solo para la gente que tiene dinero”.
Al mismo tiempo, Lamothe evitó alinearse con el kirchnerismo “Tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes”.
Sobre la comparación de las manos, el actor respondió “Yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá cómo tengo las manos, trabajé de pintor, albañil” y también acusó al primer mandatario argentino de odiar a los actores y de no priorizar el arte “El INCAA era un desastre pero lo de ahora… está en el piso”.
Después de decir su explosiva frase, reconoció que la violencia “no conduce a nada” y aclaró que no se imagina un diálogo posible con él, pero que “la pulsión” y “la sensación” son esas.
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