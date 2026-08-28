Esteban Lamothe, duro contra Javier Milei: "Si me lo cruzo, lo cago a piñas"

Al mismo tiempo, Lamothe evitó alinearse con el kirchnerismo “Tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes”.

Sobre la comparación de las manos, el actor respondió “Yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá cómo tengo las manos, trabajé de pintor, albañil” y también acusó al primer mandatario argentino de odiar a los actores y de no priorizar el arte “El INCAA era un desastre pero lo de ahora… está en el piso”.

Después de decir su explosiva frase, reconoció que la violencia “no conduce a nada” y aclaró que no se imagina un diálogo posible con él, pero que “la pulsión” y “la sensación” son esas.