Esteban Lamothe – Romina Manguel: ¿romance en puerta?

Es que durante una entrevista que estaban realizando en el ciclo que conduce Luis Novaresio por la AM La Red 910, Novaresio 910, Manguel -que es panelista del programa- expresó abiertamente sus sentimientos hacia el artista: "no recuerdo que alguien me haya gustado tanto". Al mismo tiempo que remarcó en varias oportunidades que la "conmovía" escucharlo hablar.

Ante ese comentario de la periodista, Lamothe recogió el guante y aseguró que "si me decís eso, no sé, me dan ganas..." y ella redobló la apuesta al señalar "a mí también me dan ganas, ¿nos dan ganas a los dos?".

Asimismo afirmó que "lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa" e insistió en que la "conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo".

Tras esa declaración de amor, la periodista explicó que "no sé si nos queremos porque no nos conocemos, nos podemos conocer. Me pasan cosas con vos que no me pasan con otros", mientras que el artista destacó que "no hay nada más lindo que el deseo".

"Tengo que decirte que sos muy linda Romina, te vi en la tele", añadió Esteban, al mismo tiempo que Romina le propuso dar un paso más y darse unos besos. Sin embargo, esa avanzada de la rubia terminó por incomodar a Lamothe, ya que está de novio con la actriz Katia Szechtman.

No obstante, el actor terminó abriéndole la puerta a un avance, ya que manifestó que "hay que deconstruirse en el amor, todo se puede hablar".

Cabe destacar que Lamothe está en pareja hace tiempo con Katia, con quien convive desde hace más de dos años. Algunos días atrás ella se sentó en el diván de "Corta por Lozano" y reveló detalles de su convivencia, entre ellos que el actor no tira la cadena cuando va al baño.