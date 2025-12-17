La hija mayor de Nicole Neumann encontró el amor en Vélez, igual que su mamá

nicole-neumann-indiana-y-fabian-cubero-fotos-redes-sociales-3IOJCNXZI5C5JM4HCMWFZPHUFQ Indiana Cubero se mostró con Thiago Silvero, defensor de Vélez, la misma posición que convirtió a su padre en ídolo.

Lo cierto es que, de tanto acompañar a su padre, Fabián Cubero, al Club Vélez Sarsfield, Indiana terminó conociendo a Thiago, una de las jóvenes promesas del club. El detalle curioso es que el futbolista juega de defensor, la misma posición que convirtió a su padre en un ídolo del Fortín, generando una coincidencia familiar que llamó la atención de medios y fanáticos.

Un primer romance con fútbol de fondo

La relación, aunque reciente, se muestra de manera natural en redes sociales. La pareja intercambia mensajes y comparte fotos, pero mantiene cierta privacidad, equilibrando la exposición con la vida cotidiana de la adolescente. Indiana sigue con sus estudios y actividades habituales, mientras el noviazgo parece consolidarse de manera tranquila.

Nicole Neumann, madre de Indiana, también tuvo vínculos con el mundo del fútbol, lo que refuerza la conexión de la familia con el deporte. Por su parte, Fabián Cubero construyó toda su carrera en Vélez, donde es considerado un ídolo, y ahora su hija parece repetir esa cercanía al club desde otra perspectiva: el primer amor.

La publicación se compartió rápidamente y recibió comentarios de curiosidad por la coincidencia familiar. Los seguidores destacaron la naturalidad con la que Indiana mostró su primer romance, así como el guiño a la historia futbolística de su padre. La interacción entre ambos continúa en Instagram, donde se muestran cercanos pero sin generar polémicas.