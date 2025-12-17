Tres escritores en nuevo programa de radio

Desde los beneficios y perjuicios de la inteligencia artificial pasando por el ejercicio de la libertad en el ciberespacio, el arte y la cultura en general como nuevas fronteras hasta la forma en que se van organizando las ciudades en el siglo XXI, el futuro del libro -¿continuará editándose en papel o sólo en modelo virtual?.

Tres exitosos escritores

Antonio Las Heras, quien recientemente fue homenajeado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) al cumplir 50 años de vida activa en la publicación de libros, fue designado –en 2024– “Personalidad destacada en el campo de la cultura” por unanimidad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Obtuvo numerosos premios y distinciones; entre ellos la Gran Cruz Kennedy, máxima distinción académica que otorga la Universidad Argentina John F. Kennedy, la Faja Nacional de Honor en el Género Ensayo tanto de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) como de la Asociación de Escritores Argentinos (ADEA) y la Mención Especial en el rubro científico de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA). Sus más recientes libros son “Masonería en la Argentina: Enigma, secreto y política”; “Atrévete a vivir en plenitud” y “Qué hay detrás de los OVNIS?”

Daniel Ripoll es el mítico –así podemos llamarle– creador y director de la revista “Pelo” que revolucionó –en su momento– al periodismo del rock y la llamada música de protesta o progresiva opuesta a aquella que se consideraba música complaciente. Es editor, escritor y gestor cultural. Sus publicaciones forman parte de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. La Legislatura de CABA lo declaró “Personalidad destacada en el ámbito de la cultura.”

Jorge Giorno es un pensador y dirigente político argentino, autor de libros, artículos de opinión y ensayos, integrando Historia, cultura y acción política.

Fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). “El contrato urbano. Manifiesto para la democracia que viene” es su más reciente libro, donde partiendo del Contrato Social de Juan-Jacobo Rousseau llega a la actualidad proponiendo refundar la política desde las ciudades a través de un Contrato Urbano para el siglo XXI.