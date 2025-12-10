MasterChef Celebrity: Ian Lucas y los rumores de romance con Evangelina Anderson

Los participantes estaban cocinando uno al lado del otro, viendo esta situación, la conductora de reality culinario aprovechó para conversar con Ian sobre su compañera. En un momento, el participante -de 26 años- reveló que Maxi López le da consejos sobre el amor, entonces Wanda comentó "Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores consejos para la vida. Para mí enamorate...".

La conversación, que empezó como una charla banal sobre el concurso, derivó en preguntas directas sobre la vida sentimental de Lucas. La conductora de "MasterChef Celebrity" fue directa al grano y le dijo “¿Hubo algo, no?”, haciendo clara alusión a su vínculo con la ex de Martín Demichelis. La reacción de Ian, con una mirada evasiva y guardando silencio, fue la confirmación esperada.

"Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar", comenzó explicando y ante la pregunta de Wanda sobre el rango de edad, el youtuber despejó las dudas "Me gusta que sepan, de mi edad no me gustan o para abajo no" y ante la consulta sobre si hay alguien que le guste entre sus compañeras, él confirmó, pero no quiso revelar si hubo algo con alguna de sus compañeras.

Los rumores de la incipiente relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson surgió el 28 de noviembre, cuando se filtró un video en el que la modelo y el influencer aparecían muy cerca en un boliche, lo que fue tomado por muchos como una confirmación de algo más que amistad.

Ante la difusión de las imágenes, la participante salió a negarlo públicamente y aseguró que en esas imágenes “no hay beso” ya que el acercamiento fue circunstancial, propio de un boliche con música fuerte.