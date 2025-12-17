Nicole Neumann se quejó por tener que ir a un acto escolar: "Yo también necesito dormir"

“Bueno, eh, llegando al colegio, casi Navidad. Acto. Deberíamos prever también estas cosas, porque... O sea, ya es Navidad. ¿Por qué? O sea, el acto, ¿no podía ser el mismo día que el último día de clases, por ejemplo, que no sea tan arriba de Navidad? Que uno se va, que está con quinientas cosas”, expresó Neumann.

Neumann, madre de Indiana, Allegra, Siena Cubero y Cruz Urcera, encendió el debate en redes vía Instagram y generó controversia casi en la misma dimensión. Algunos usuarios le dieron el visto bueno a la famosa y otros criticaron que ella se queje de los actos escolares con sus actividades y pasar económico.

Nicole Neumann, nota

Y no terminó ahí. La modelo comentó: “Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me tengo que poner el despertador por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no sé, es peor. Total. Yo necesito dormir también. Bueno, nada. Muy fin de año, me imagino, están todos en la misma. Eh, y bueno, acá haciendo terapia grupal con mi comunidad en el colegio”.

En octubre, Neumann ya había manifestado otro descontento con el colegio por una cuestión de faltas. “Hagamos catarsis. Tema faltas colegio que no se validan, ya lo hablé, por salud. O sea, imposible”, comenzó, antes de enumerar los motivos que la llevaron a esa situación: “Una de mis hijas tuvo cinco días conjuntivitis, cinco laringitis, cinco mononucleosis infecciosa… Ya son quince días que faltó”.

Por último, detalló las razones de las faltas de sus hijos: “Una semanita, siete días, ponele, de algún viajecito que otro en el año. Otro día tuvimos que ir a renovar el pasaporte. Otros tantos días tuvo desde dentista o chequeos por esto que tuvo, que no hay horarios porque… no hay después de las cinco de la tarde".

"Entonces, tiene que faltar también. ¿Cómo hacemos? No, está muy mal. ¿Por qué se tiene que quedar libre la chica porque se enfermó? Ni ella ni yo, claramente, queremos que se enferme, que falte al colegio. Pero bueno, ¡hay una vida también afuera del colegio! Entonces es muy difícil el tema de las faltas. Qué bárbaro”, concluyó.