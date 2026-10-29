"LAM", conducido por Ángel De Brito.

conducido por Ángel De Brito. "El diario de Mariana" , magazine liderado por Mariana Fabbiani.

, magazine liderado por Mariana Fabbiani. "Sálvese quien pueda (SQP)" , con Yanina Latorre.

, con Yanina Latorre. "BTV", de Beto Casella.

Actualmente, los empleados y conductores de estos programas tienen contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y por el momento, los ciclos continuarán al aire con normalidad en América. Sin embargo, la llegada de Chihade a la dirección de Canal 9 disparó de inmediato las especulaciones sobre un posible traslado de parte o todos estos productos a la emisora del Grupo Octubre a partir de 2027.

Mariano Chihade y Victor Santa María

Las especulaciones son de que LAM, SQP y El diario de Mariana pasarían a la grilla de Canal 9 el año próximo y que se produciría el levantamiento de la franja de las 23 horas dedicada a programas políticos con las conducciones de Viviana Canosa, Fabián Doman, Romina Manguel y Tomás Méndez.

Mariano Chihade comenzó su carrera en Promofilm, fue director artístico de Endemol Argentina y luego director de Contenidos y Programación de América TV. Es pareja de la conductora Mariana Fabbiani. Mandarina desarrolló a lo largo de dos décadas producciones de documental, ficción, entretenimiento, magazines y realities para canales de aire y plataformas internacionales (Netflix, Disney, Paramount, Telefé, Canal 13, entre otros). En 2024 lanzó Bondi, una plataforma digital con figuras del espectáculo y los medios al frente de sus programas, que rápidamente ganó relevancia en el streaming local.