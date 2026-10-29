El holding de Víctor Santa María compró la productora Mandarina y al canal de streaming Bondi. Mariano Chihade pasará a dirigir Canal 9 y crecen las especulaciones sobre América TV.
La operación del holding de Víctor Santa María -Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal- incorpora a la productora Mandarina Contenidos -creada en 2005- y al canal de streaming Bondi. Los programas estrella de la empresa de Mariano Chihade en América TV -LAM, El diario de Mariana, SQP y BTV- tienen contrato hasta fin de año, pero ya se especula con su posible mudanza a Canal 9.
El Grupo Octubre, el conglomerado de medios dirigido por Víctor Santa María -dueño de Canal 9, Página/12, AM 750, Aspen y otras señales-, anunció este miércoles la adquisición del 100 % del paquete accionario de Mandarina Contenidos. La operación incluye también el canal de streaming Bondi, lanzado en mayo de 2024.
Según el comunicado oficial, “la incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”. Como parte del acuerdo, Mariano Chihade -fundador de Mandarina en 2005 y con más de 30 años de trayectoria- asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9.
El punto más sensible de la operación es el destino de los ciclos que Mandarina produce actualmente para América TV, principal competidor de Canal 9 en la disputa por el tercer lugar del rating de la televisión abierta:
Actualmente, los empleados y conductores de estos programas tienen contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y por el momento, los ciclos continuarán al aire con normalidad en América. Sin embargo, la llegada de Chihade a la dirección de Canal 9 disparó de inmediato las especulaciones sobre un posible traslado de parte o todos estos productos a la emisora del Grupo Octubre a partir de 2027.
Las especulaciones son de que LAM, SQP y El diario de Mariana pasarían a la grilla de Canal 9 el año próximo y que se produciría el levantamiento de la franja de las 23 horas dedicada a programas políticos con las conducciones de Viviana Canosa, Fabián Doman, Romina Manguel y Tomás Méndez.
Mariano Chihade comenzó su carrera en Promofilm, fue director artístico de Endemol Argentina y luego director de Contenidos y Programación de América TV. Es pareja de la conductora Mariana Fabbiani. Mandarina desarrolló a lo largo de dos décadas producciones de documental, ficción, entretenimiento, magazines y realities para canales de aire y plataformas internacionales (Netflix, Disney, Paramount, Telefé, Canal 13, entre otros). En 2024 lanzó Bondi, una plataforma digital con figuras del espectáculo y los medios al frente de sus programas, que rápidamente ganó relevancia en el streaming local.
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