Carmen Barbieri se descompensó en la calle antes de ir a su programa: ¿Qué pasa con su salud?

La conductora de Con Carmen sufrió una descompensación al querer ir a hacer su programa, en plena recuperación de un severo cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe.
Carmen Luz Barbieri pasa días delicados de salud, de los que no se termina de recuperar. La conductora de Con Carmen, por El 9, todavía atraviesa un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe, con fiebre que llegó a los 40 grados. Y debió volver a ausentarse de su programa por descompensarse al querer salir de su casa.
“No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, respondió la conductora, mensaje vía WhatsApp, al ser consultada sobre el presente de su salud.
“El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible”, contó Barbieri, sobre el motivo que, en las últimas semanas, la llevó a ausentarse de su trabajo.
“Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, contó, también, la propia Carmen, el fin de semana pasado, cuando no se presentó al casamiento de Andrea Ghidone con un empresario del rubro del tabaco, y se generaron dudas sobre su llamativa ausencia.
“Hoy, domingo, después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”, contó Carmen, el último fin de semana, en diálogo con Infama, el programa de Marcela Tauro, por América.
“Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, amplió Barbieri, sobre su realidad. Realidad que, al parecer, le volvió a dar un nuevo susto, en las últimas horas.
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