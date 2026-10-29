Carmen Barbieri se descompensó en la calle antes de ir a su programa: ¿Qué pasa con su salud?

CÓMO FUERON LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE CARMEN

“Hoy, domingo, después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”, contó Carmen, el último fin de semana, en diálogo con Infama, el programa de Marcela Tauro, por América.

“Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, amplió Barbieri, sobre su realidad. Realidad que, al parecer, le volvió a dar un nuevo susto, en las últimas horas.