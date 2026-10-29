Cada vez que le tocaba cocinar a Lizy Tagliani, se quejaba de que Grego Rossello no aportaba nada y sólo le preguntaba por su vida. Mientras que, cuando le tocaba cocinar a él ella le daba órdenes y se quejaba de que no hacía bien las cosas “Estábamos mejor cuando estabas vos” comentó el conductor y streamer cuando le tocó cocinar. De hecho, en un momento en que la comediante y conductora estaba cocinando, Grego fue a hablar con Wanda, la responsable de MasterChef Celebrity comentó entre risas “Lizy se te escapó tu hombre”.