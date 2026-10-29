La deshinibida participante lo acusó a su compañero de distraerse durante el desafío y contó qué pasó cuando tuvieron que turnarse para cocinar.
En el comienzo de una nueva semana de competencia en MasterChef Celebrity, los participantes debieron cocinar en duplas y a Grego Rossello y Lizy Tagliani les tocó juntos, debiendo cocinar con batata y jengibre, pero algo que debía ser relativamente fácil, les costó mucho por la dinámica que debieron aplicar: turnarse para cocinar.
Cada vez que le tocaba cocinar a Lizy Tagliani, se quejaba de que Grego Rossello no aportaba nada y sólo le preguntaba por su vida. Mientras que, cuando le tocaba cocinar a él ella le daba órdenes y se quejaba de que no hacía bien las cosas “Estábamos mejor cuando estabas vos” comentó el conductor y streamer cuando le tocó cocinar. De hecho, en un momento en que la comediante y conductora estaba cocinando, Grego fue a hablar con Wanda, la responsable de MasterChef Celebrity comentó entre risas “Lizy se te escapó tu hombre”.
Después de cocinar, Lizy Tagliani y Grego Rossello presentaron su plato ante los tres jurado, el chef Germán Martitegui les preguntó cómo les fue trabajando juntos “Muy bien, él no hace mucho. Realmente en un momento me sentí… ¿Qué hiciste? Estuviste hablando con Wanda, estuviste chamuyando todo el tiempo, no sabe pelar un choclo. Igual lo re banco porque seguía todas mis instrucciones” confesó la conductora de Telefe.
Finalmente, Martitegui probó el plato y después de decirles que eligieron el camino más fácil con el asado banderita, sentenció de manera contundente “El plato no es Masterchef, recapaciten”.
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