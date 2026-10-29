Davo Xeneize se llevó el máximo galardón de la noche en una ceremonia realizada en la Usina del Arte. Moria Casán recibió un premio honorífico, mientras que Valen Rizzuti se destacó con dos estatuillas.
La tercera edición argentina de los Premios Ídolo 2026 reunió a las principales figuras del mundo digital en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia contó con 710 invitados y 210 nominados, y tuvo a Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello como conductores.
El gran protagonista de la noche fue Davo Xeneize, quien se quedó con el premio a Ídolo del Año, el máximo reconocimiento de la ceremonia. Además, ganó en la categoría Streamer más viral, con lo que se llevó dos galardones. Al recibir el premio principal, agradeció el reconocimiento del público y destacó la importancia de poder hacer reír y acompañar a sus seguidores.
Por su parte, Valen Rizzuti también tuvo una noche destacada al ganar en las categorías Humor y Entretenimiento e Ídolo Notero/a. Otro de los momentos especiales fue el reconocimiento a Moria Casán, quien recibió una estatuilla honorífica por su trayectoria y su vigencia en el espectáculo argentino.
La entrega incluyó 29 categorías y sumó dos nuevas distinciones: Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad. Según la organización, el certamen recibió más de 290.000 postulaciones del público, que participó en la elección de los referentes más destacados del universo digital.
La noche también tuvo presentaciones musicales de La T y La M y Q’Lokura, en una celebración que reunió a streamers, influencers, artistas y referentes de distintas comunidades digitales.
Estos son los ganadores y todos los nominados de la tercera edición de los premios, categoría por categoría.
Ídolo del Año: Davo Xeneize.
Humor y Entretenimiento: Cami Jara, El Gordo y El Flako, Facturita, Lucho Mellera, Alex Pelao, Valen Rizzuti, Lucas Spadafora y Gastón Massa.
Podcast: Ferné con Grego, Hispa La Sesión, Historia en Podcast, La Fórmula Podcast con Mili Hadad, La Sillita y Psicología al Desnudo.
Emprendimiento: Diabla, Ganga Home, Giga x Spreen, Gordis Burger, Mosquiani y Yerba Cósmica.
Actualidad: Camila Ibarbalz, Cami Valero, Fede Bongiorno, Lara López Calvo, Mica Comunica y Mujer Financiera.
Momento Viral: Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada; Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada; “¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano; “¿Así toma agua la Agusneta?”; “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales; “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez; Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena; Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender; Messi Prime, de Lo del Pollo; Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef; Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble; “Los dos metimos cambios”, de MasterChef; y Miranda! presenta la nueva canción de “Perfecta”, en Nadie Dice Nada.
Gastronomía: Ailín Tokman, Gastón Soffritti, Tefi Russo, Agus Liporace, Lucía Scarpa, Paulina Cocina y Andrés Simón.
Ídolo Revelación: La Agusneta, Agustín Creevy, Evitta Luna, Marta Fort, Teo D’Elia y Valen Rizzuti.
Viajes: Agostina Di Stéfano, Pía Bottero, Modo Turista, Agus López y Martina Saravia.
Beauty: Belén Garrido, Cande Copello, Joaquín Vázquez, Juanita Ramos, Daniela López y Lu Ballatore.
Ídolo Futbolero/a: Ezzequiel, Gastón Edul, Jero Freixas, Lautaro “La Cobra” Del Campo, Joaquín “Pollo” Álvarez, Sofía Martínez y Davo Xeneize.
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes: Caro Dubiansky, Francisco Castro, Celeste Giardinelli, Bruno Riboldi, Mai Pistiner, Diego Poggi, Santiago Bilinkis y Almendra Veiga.
Ídolo Notero/a: Gaspar Kahan, Lizard, Nicolás Barral, Todo Versus, Valen Rizzuti, Previate Esta y Marcos Giles.
Contenido Creativo: Agustín Franzoni, Belu Lucius, Ferbo, Jacinta de Oromí, Matías Jafif, Michelle Masson, Lily Chen y Agus Cabaleiro.
Deportes: Gero Arias, Cristian Grosz, Juli Puente, Lucas Ortega, Nico Ferrero y Sofía Martínez.
Lifestyle: Camila Mayan, Delfina Ferro, Julieta Poggio, Santi Talledo, Sofía Gonet, Sofi Ganuza y Belu Deluca, Lizardo Ponce y Sele Mosca.
Ídolo Automotor: Aixa Franke, Agustín Marcatili, Florencia Andersen, Iñaki Zugasti, Ale Hartman y Lucas Abriata.
Ídolo Celebrity: Damián Betular, Jimena Barón, Momi Giardina, Nico Occhiato, Stephanie Demner, Yanina Latorre y Zaira Nara.
Health: Agus Privi, Daniel Troncoso, Fiorella Vitelli, Laura Romano, Simón Scarano y Jimena Le Bellot.
Ídolo Musical: Milo J, La T y La M, Ángela Torres, Q’Lokura, Tuli Acosta y Olivia Wald.
Moda: Lola Latorre, Coty Crotto y Maru Gándara, Rocío Vázquez, Sofía Gonet, Zaira Nara, Zuzu Coudeu y Milagros Ad.
YouTuber: Agustín Creevy, Angie Velasco, Pau Bolzan, Ian Lucas, Marti Benza y Kuki Agnone.
Canción más viral: “Yakuza”, de La Joaqui; “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas; “Soy Favela”, de La T y La M; y “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía.
Streamer: Mathias “C0ker” Vasile, Davo Xeneize, Goncho Banzas, Lautaro “La Cobra” Del Campo, Martín “Coscu” Di Salvo y Mernuel.
Reseñas Experiencias Gastronómicas: Buenos Paladares, El Club del Bajón, Cool Buenos Aires, Morfando Ando, La Chica del Brunch y Vivamos BA.
Ídolo Emergente: Ima Parise, Iñaki Zugasti, Juani Car, Juli Bianco, Valeria “La Gurisa” Rivas, Diego “La Toba” Navajas, Franco Poggio, Rami Bilbao, Santos Canessa, Teo Podolsky, Santino “Turro” Marziotta y Luli Eyman.
TikToker: Albere, Emma Klass, Evitta Luna, Mar Cosca, Carito Muller, Valen Rizzuti y Marcos Giles.
Streamer más viral: Mathias “C0ker” Vasile, Davo Xeneize, Lautaro “La Cobra” Del Campo, Marti Benza, Martín Cirio y Mernuel.
Mejor Comunidad: Azz Stream, Bondi Live, Blender, La Casa Streaming, La Juntada de los Artistas, Luzu TV, Olga, Somos Gelatina, Streams Telefe, Un Poco de Ruido y Vorterix.
Además de Davo Xeneize y Valen Rizzuti, la ceremonia reconoció a figuras de distintos ámbitos del entretenimiento y las redes sociales. Nico Occhiato ganó en la categoría Ídolo Celebrity, mientras que Ángela Torres se quedó con el premio a Ídolo Musical y Zaira Nara fue distinguida en Moda.
En tanto, Marta Fort obtuvo el galardón a Ídolo Revelación y Agustín Franzoni ganó en Contenido Creativo. En el rubro de los contenidos digitales, La Fórmula Podcast, con Mili Hadad, se impuso en Podcast; Angie Velasco ganó como YouTuber y Evitta Luna fue reconocida como TikToker.
Por su parte, Luzu TV se llevó el premio a Mejor Comunidad, una de las categorías incorporadas a esta edición.
Los Premios Ídolo buscan reconocer el trabajo de influencers, streamers y creadores de contenido que se destacan en las plataformas digitales, en un escenario donde las redes sociales y el streaming tienen cada vez más protagonismo en el entretenimiento argentino.
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