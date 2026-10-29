La noche también tuvo presentaciones musicales de La T y La M y Q’Lokura, en una celebración que reunió a streamers, influencers, artistas y referentes de distintas comunidades digitales.

Premios Ídolo 2026: la lista completa de ganadores y nominados

Estos son los ganadores y todos los nominados de la tercera edición de los premios, categoría por categoría.

Ídolo del Año: Davo Xeneize .

Humor y Entretenimiento: Cami Jara, El Gordo y El Flako, Facturita, Lucho Mellera, Alex Pelao, Valen Rizzuti , Lucas Spadafora y Gastón Massa.

Podcast: Ferné con Grego, Hispa La Sesión, Historia en Podcast, La Fórmula Podcast con Mili Hadad , La Sillita y Psicología al Desnudo.

Emprendimiento: Diabla, Ganga Home, Giga x Spreen, Gordis Burger, Mosquiani y Yerba Cósmica .

Actualidad: Camila Ibarbalz, Cami Valero, Fede Bongiorno, Lara López Calvo , Mica Comunica y Mujer Financiera.

Momento Viral: Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada; Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada; “¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano; “¿Así toma agua la Agusneta?” ; “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales; “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez; Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena; Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender; Messi Prime, de Lo del Pollo; Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef; Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble; “Los dos metimos cambios”, de MasterChef; y Miranda! presenta la nueva canción de “Perfecta”, en Nadie Dice Nada.

Gastronomía: Ailín Tokman, Gastón Soffritti, Tefi Russo , Agus Liporace, Lucía Scarpa, Paulina Cocina y Andrés Simón.

Ídolo Revelación: La Agusneta, Agustín Creevy, Evitta Luna, Marta Fort , Teo D’Elia y Valen Rizzuti.

Viajes: Agostina Di Stéfano, Pía Bottero, Modo Turista, Agus López y Martina Saravia .

Beauty: Belén Garrido, Cande Copello , Joaquín Vázquez, Juanita Ramos, Daniela López y Lu Ballatore.

Ídolo Futbolero/a: Ezzequiel, Gastón Edul, Jero Freixas, Lautaro “La Cobra” Del Campo, Joaquín “Pollo” Álvarez, Sofía Martínez y Davo Xeneize.

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes: Caro Dubiansky, Francisco Castro, Celeste Giardinelli, Bruno Riboldi, Mai Pistiner, Diego Poggi, Santiago Bilinkis y Almendra Veiga .

Ídolo Notero/a: Gaspar Kahan, Lizard, Nicolás Barral, Todo Versus, Valen Rizzuti , Previate Esta y Marcos Giles.

Contenido Creativo: Agustín Franzoni , Belu Lucius, Ferbo, Jacinta de Oromí, Matías Jafif, Michelle Masson, Lily Chen y Agus Cabaleiro.

Deportes: Gero Arias , Cristian Grosz, Juli Puente, Lucas Ortega, Nico Ferrero y Sofía Martínez.

Lifestyle: Camila Mayan, Delfina Ferro , Julieta Poggio, Santi Talledo, Sofía Gonet, Sofi Ganuza y Belu Deluca, Lizardo Ponce y Sele Mosca.

Ídolo Automotor: Aixa Franke, Agustín Marcatili, Florencia Andersen, Iñaki Zugasti , Ale Hartman y Lucas Abriata.

Ídolo Celebrity: Damián Betular, Jimena Barón, Momi Giardina, Nico Occhiato , Stephanie Demner, Yanina Latorre y Zaira Nara.

Health: Agus Privi, Daniel Troncoso, Fiorella Vitelli , Laura Romano, Simón Scarano y Jimena Le Bellot.

Ídolo Musical: Milo J, La T y La M, Ángela Torres , Q’Lokura, Tuli Acosta y Olivia Wald.

Moda: Lola Latorre, Coty Crotto y Maru Gándara, Rocío Vázquez, Sofía Gonet, Zaira Nara , Zuzu Coudeu y Milagros Ad.

YouTuber: Agustín Creevy, Angie Velasco , Pau Bolzan, Ian Lucas, Marti Benza y Kuki Agnone.

Canción más viral: “Yakuza”, de La Joaqui; “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas; “Soy Favela”, de La T y La M; y “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía .

Streamer: Mathias “C0ker” Vasile, Davo Xeneize, Goncho Banzas, Lautaro “La Cobra” Del Campo , Martín “Coscu” Di Salvo y Mernuel.

Reseñas Experiencias Gastronómicas: Buenos Paladares, El Club del Bajón, Cool Buenos Aires, Morfando Ando, La Chica del Brunch y Vivamos BA.

Ídolo Emergente: Ima Parise, Iñaki Zugasti, Juani Car, Juli Bianco, Valeria “La Gurisa” Rivas , Diego “La Toba” Navajas, Franco Poggio, Rami Bilbao, Santos Canessa, Teo Podolsky, Santino “Turro” Marziotta y Luli Eyman.

TikToker: Albere, Emma Klass, Evitta Luna , Mar Cosca, Carito Muller, Valen Rizzuti y Marcos Giles.

Streamer más viral: Mathias “C0ker” Vasile, Davo Xeneize , Lautaro “La Cobra” Del Campo, Marti Benza, Martín Cirio y Mernuel.

Mejor Comunidad: Azz Stream, Bondi Live, Blender, La Casa Streaming, La Juntada de los Artistas, Luzu TV, Olga, Somos Gelatina, Streams Telefe, Un Poco de Ruido y Vorterix.

Los otros protagonistas de la noche

Además de Davo Xeneize y Valen Rizzuti, la ceremonia reconoció a figuras de distintos ámbitos del entretenimiento y las redes sociales. Nico Occhiato ganó en la categoría Ídolo Celebrity, mientras que Ángela Torres se quedó con el premio a Ídolo Musical y Zaira Nara fue distinguida en Moda.

En tanto, Marta Fort obtuvo el galardón a Ídolo Revelación y Agustín Franzoni ganó en Contenido Creativo. En el rubro de los contenidos digitales, La Fórmula Podcast, con Mili Hadad, se impuso en Podcast; Angie Velasco ganó como YouTuber y Evitta Luna fue reconocida como TikToker.

Por su parte, Luzu TV se llevó el premio a Mejor Comunidad, una de las categorías incorporadas a esta edición.

Los Premios Ídolo buscan reconocer el trabajo de influencers, streamers y creadores de contenido que se destacan en las plataformas digitales, en un escenario donde las redes sociales y el streaming tienen cada vez más protagonismo en el entretenimiento argentino.