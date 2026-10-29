Rodrigo Lussich hablo del final de la dupla televisiva con Adrián Pallares, en Intrusos: "Me voy"

SE ACABÓ LO QUE SE DABA

"Sigue siendo una patada en los hue...porque los éxitos no se tocan. Hay que hacer lo que uno quiere hacer porque mañana te morís. Entonces, si no lo hacés, te vas a quedar siempre con la duda de como hubiera sido", expresó Rodrigo, en voz alta.

"De hecho, por eso fuimos a Canal 13 (hicieron un programa en las mañanas, por un tiempo), para sacarnos la duda de cómo hubiera sido... Y sabemos cómo fue, por eso volvimos. En ese sentido, después vino mi viaje a España, que fue una manera de negociar mi continuidad de un año más al frente de Intrusos, juntos. Yo necesitaba dos meses para depurarme, pensar...", cerró, Lussich.