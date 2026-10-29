Rodrigo Lussich hablo del final de la dupla televisiva con Adrián Pallares, en Intrusos: "Me voy"

El conductor enfrentó los rumores de pelea con su amigo y socio en la conducción, durante años. Y aclaró qué pasará entre ellos, a partir de diciembre.
En medio de las especulaciones mediáticas tras conocerse el final de la dupla televisiva que comanda Intrusos en el espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares enfrentaron las versiones de pelea y distanciamiento, desde su propio programa. Y se aclaró cómo se gestó el final del dueto al frente del ciclo de chimentos, a partir de diciembre.
“Es una dinámica que no es una foto fija. La vida no es una foto fija. Hoy siento la necesidad de hacer lo que tenga ganas, que es la que tuve siempre. Pero yo no soy el villano de esta historia. No hay villanos”, expresó Rodrigo, mirando a cámara, desde la pantalla del clásico de los mediodías de América.
“Jamás fue desprolijo. En agosto de 2025 nos sentamos con la gerente de este canal, Ana Laura Guevara, para decirle que nosotros terminábamos la dupla. Dicen que las duplas no se tocan, pero los axiomas no los tengo tan incorporados”, compartió Lussich, sobre el tiempo que lleva gestándose el final del dueto en conducción con Pallares.
"Con Adrián nos van a ver haciendo alguna otra cosa a futuro. O haremos teatro, seguramente de vuelta, para la gente que nos quiere ver juntos, nos venga a ver. O habrá cualquier tipo de oportunidad como la de hace unos años que tuvimos un portal web súper exitoso. Por supuesto que era incómodo que la dupla se termine, y lo sigue siendo", reflexionó, el periodista.
"Sigue siendo una patada en los hue...porque los éxitos no se tocan. Hay que hacer lo que uno quiere hacer porque mañana te morís. Entonces, si no lo hacés, te vas a quedar siempre con la duda de como hubiera sido", expresó Rodrigo, en voz alta.
"De hecho, por eso fuimos a Canal 13 (hicieron un programa en las mañanas, por un tiempo), para sacarnos la duda de cómo hubiera sido... Y sabemos cómo fue, por eso volvimos. En ese sentido, después vino mi viaje a España, que fue una manera de negociar mi continuidad de un año más al frente de Intrusos, juntos. Yo necesitaba dos meses para depurarme, pensar...", cerró, Lussich.
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